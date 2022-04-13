У березні через військові дії відвідуваність новинних ресурсів суттєво зросла, а e-commerce впала

13 апреля 2022 г., 13:05

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За даними проєкту Kantar CMeter події в країні суттєво вплинули на поведінку українців в інтернеті. У березні інтернет-користувачів найбільше цікавили новини. Одразу дев’ять новинних ресурсів увійшли до рейтингу: pravda.com.ua (7-ме місце), TSN.ua (10-те місце), news.obozrevatel.com (14-те місце), UNIAN.net (15-те місце), NV.ua (18-те місце), 24tv.ua (19-те місце), ukrinform.ua (20-те місце), BBC.com (22-ге місце), focus.ua (25-те місце).

Суттєво наростив охоплення месенджер Telegram, ставши швидким джерелом отримання новин та платформою для обміну інформацією між державними органами й громадянами за допомогою ботів.

Через військові дії відбулось суттєве скорочення бізнесової діяльності та інтересу до покупок. Незмінні e-commerce гіганти України rozetka.com.ua та prom.ua рекордно за останні сім років опустилися в рейтингу найпопулярніших сайтів (13-та та 16-та сходинки відповідно).

Дослідження CMeter об’єднує дані з трьох джерел: лічильники, інтегровані в сайти та у фреймі банерної мережі, а також респонденти зі встановленими плагінами у браузерах та додатками Kantar на телефонах. Дані з усіх джерел об’єднуються в режимі реального часу, що гарантує відсутність втрат в даних. Вибірка складає 5000 інтернет-користувачів у віці 14-70 років.

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