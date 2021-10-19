«AutoCAD: 20 лет спустя» в эпоху цифровизации

19 октября 2021 г., 16:28

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Вот и минуло еще 20 лет жизни с AutoCAD инженера, начавшего свой трудовой путь как раз в 1982 году, когда была выпущена первая версия этого пакета. В опубликованной 20 лет назад в «Компьютерном Обозрении» статье «С AutoCAD по жизни» я обрисовал ситуацию на момент двадцатилетия этого инструмента. Но за истекшее с того момента время AutoCAD значительно расширил свою функциональность. Сегодня это современное средство поддерживает широчайшие возможности по проектированию, дизайну и расчетам. Новое время породило новые подходы в проектировании и работе.

Цифровизация охватила все сферы человеческой деятельности. И активным участником этого процесса стал AutoCAD и другие приложения от компании Autodesk. Но примечательно, что часто новые термины в технологических отраслях представляют собой измененные названия того, что уже использовалось.

Новые технологии в AutoCAD

Аддитивные технологии теперь позволяют прямо из AutoCAD выводить через службу 3D-печати физические модели. При этом указываются 3D-данные из файла DWG, которые затем преобразуются и представляются в виде многогранной сети, состоящей из треугольников. Это представление сохраняется в формате двоичного файла STL, который может использоваться службой 3D-печати для создания физической модели. Отдельно поставляется приложение Autodesk Print Studio, которое предоставляет инструменты, необходимые для подготовки моделей к работе с конкретными принтерами и материалами. Прогресс в 3D-печати ворвался в наш быт и дал новые возможности, породив философию Генеративного дизайна, а использование этих возможностей в медицине уже стало повседневным.

Геоинформационные системы

ГИС используются в решении задач управления инфраструктурой, планирования развития территорий, урбанистике и пр. Личный опыт в использования AutoCAD как раз находится в этих сферах производства.

Сегодня через сервис AutoCAD «Онлайн-карта» можно подключить прямо в чертеж карту любой местности, а при помощи функций обмена можно подключаться к базам данных. Autodesk поддерживает современную тенденцию сотрудничества с другими технологическими компаниями при решении отдельных задач. В последнее время сделано не мало шагов во взаимодействии компанией ЭСРИ, которая является лидером в области создания и использования геониформационных систем. Недавно Autodesk за $240 миллионов приобрела компанию Spacemaker, разрабатывающую программное обеспечение для городского развития на основе искусственного интеллекта. Результаты такого анализа можно использовать в AutoCAD.

Беспилотные технологии

Огромное количество техники сейчас используется для оцифровки объектов с земли, воздуха и в специальных условиях и средах. В арсенале Autodesk имеется Autodesk ReCap (Reality Capture) — семейство настольных и облачных решений для создания трехмерной модели по фотографиям и данным 3D-сканирования и аэрофотосъемки. Autodesk ReCap входит в состав всех программных комплексов Autodesk с версии 2014. AutoCAD успешно воспринимает такую информацию и позволяет вести затем с ее использованием проектирование, анализ и мониторинг. Недавно была создана специальная площадка Autodesk Drone Day, где обмениваются своими достижениями специалисты по БПЛА и BIM.

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