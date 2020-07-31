Atlassian покупает шведскую фирму Mindville

31 июля 2020 г., 15:05

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В этот четверг, одновременно с представлением итогов своего IV-го финансового квартала, компания Atlassian объявила о покупке Mindville, шведской фирмы, которая предоставляет предприятиям средства контроля их активов и служб. Стоимость сделки не анонсировалась.



Решения Mindville представлены на площадке Atlassian Marketplace и используются более, чем 1700 клиентами, включая NASA, Spotify и Samsung. Они обеспечивают административным командам полую видимость активов предприятия и того, как различные службы взаимодействуют с базовый инфраструктурой.



Atlassian говорит, что планирует продолжить расширять и совершенствовать функциональные возможности Mindville по управлению активами и конфигурацией, а кроме того намерена плотно интегрировать их с Jira Service Desk.



Сделка эта является очередной в ряде инвестиций Atlassian в управление ИТ-услугами. Компания ранее сделала несколько покупок в этой области, в том числе приобрела Opsgenie для управления инцидентами, Automation for Jira для автоматизации без кодирования и Halp для регистрации и отслеживания электронных запросов Slack.



В отчёте за IV квартал Atlassian сообщила, что прибыль без учета GAAP составила 25 центов на акцию (EPS), а выручка достигла 430,5 млн долл., что на 29% больше, чем год назад. Прогнозы аналитиков с Уолл-Стрит были более скромными: 21 цент на акцию и 410,7 млн долл.



Квартальные поступления от подписных сервисов возросли до 257,5 млн долл. с 180,9 млн долл. в прошлом году. Компания завершила отчётный период с общим числом клиентов, выросшим на 3046 до 174097 (сюда входят активные подписки и соглашения об обслуживании).



В следующем квартале Atlassian рассчитывает на доход в диапазоне от 430 до 445 млн долл. (что согласуется с ожиданиями сторонних аналитиков) и EPS между 26 и 27 центами (независимый прогноз даёт 29 центов).

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