ASUS представила комплексну лінійку AI-серверів

19 августа 2024 г., 17:25

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Компанія ASUS оголосила про свою ініціативу All in AI, що ознаменувала значний стрибок на ринку серверів із повним інфраструктурним рішенням для AI, призначеним для задоволення висхідних потреб застосунків, керованих AI, від крайового, вивідного та генеративного AI до нової хвилі суперкомп'ютерного AI, що не має аналогів. Компанія заявила, що її досвід полягає в досягненні ідеального балансу між апаратним і програмним забезпеченням, включно з проєктуванням інфраструктури та кластерної архітектури, встановленням серверів, тестуванням, впровадженням, віддаленим управлінням і хмарними сервісами. Зазначається, це дає змогу бренду ASUS і його серверним рішенням для AI стати лідером у галузі інновацій та широкого впровадження AI в різних галузях.



Повідомляється, у співпраці з NVIDIA, Intel і AMD компанія ASUS пропонує комплексні рішення для інфраструктури AI з надійними програмними платформами та сервісами: від серверів початкового рівня і рішень для машинного навчання до повноцінних стійок і центрів обробки даних для великомасштабних суперкомп'ютерів. В авангарді - ESC AI POD з NVIDIA GB200 NVL72 - передова стійка, створена для прискорення навчання LLM на трильйони параметрів і операцій виведення в реальному часі. Доповнені новітніми графічними процесорами NVIDIA Blackwell, процесорами NVIDIA Grace і технологією NVIDIA NVLink 5-го покоління, сервери ASUS забезпечують неперевершену обчислювальну міць і ефективність.



Для генеративного AI ASUS пропонує велику лінійку систем із вісьмома GPU, що включає новітні рішення NVIDIA Blackwell HGX, AMD MI300X і Intel Gaudi 3. Масштабований дизайн цих серверів забезпечується модульною архітектурою, яка може працювати з додатками на базі цифрових двійників, робочими навантаженнями високопродуктивних обчислень (HPC), інфраструктурою і доставленням AI, а також хмарними іграми та хмарними сервісами.



Відмінною особливістю ASUS є готові платформи та програмні рішення для AI, які можна швидко налаштувати для безперешкодного розгортання в різних галузях. Заявлено, що за вісім тижнів команда ASUS може підготувати стандартні програмні рішення для ЦОД, включно з розгортанням кластерів, білінговими системами, інструментами генеративного AI, а також останніми перевірками ОС, оновленнями безпеки, сервісними латками та багато іншого.



Щоб гарантувати бездоганну роботу в реальних умовах, ASUS пропонує найважливіші послуги з перевірки та приймання. Суворі перевірки живлення, мережі, карт GPU, напруги та температури забезпечують плавний запуск і функціональність. Ретельне тестування виявляє й усуває проблеми ще до передавання пристрою, забезпечуючи надійну роботу за повного навантаження. Ретельний підхід, застосовуваний ASUS, забезпечує масштабованість, гнучкість і перспективність, даючи змогу легко адаптуватися до висхідних потреб AI.



Досвід ASUS у галузі суперкомп'ютерів зі штучним інтелектом був підтверджений успіхами компанії в численних проєктах світового рівня, включно з Taiwania 2, Taiwania 4 (Forerunner 1) і Ubilink.AI, а також Yotta в Індії. Ці проєкти підкреслюють прагнення ASUS до створення передових рішень у сфері штучного інтелекту.



Зокрема, проєкт Forerunner 1 свідчить про здатність компанії долати труднощі та досягати значних успіхів. У ньому ASUS перевершила галузеві стандарти, досягнувши чудового показника енергоефективності PUE, рівного 1,17. Це досягнення підкреслює прихильність ASUS принципам сталого розвитку і прагнення до створення інноваційних рішень. Завдяки широкому спектру пропозицій у сфері штучного інтелекту компанія ASUS має всі можливості для того, щоб орієнтуватися в мінливому ландшафті штучного інтелекту і допомагати своїм клієнтам прискорювати їхні дослідження та інноваційні починання.



Володіючи широкими технологічними можливостями, від апаратних серверів до програмних платформ, ASUS активно вивчає і використовує можливості штучного інтелекту та обчислювальних потужностей. Відданість справі та наполеглива робота команди ASUS забезпечують підтримку в режимі реального часу та цінні знання, гарантуючи успішну реалізацію передових суперкомп'ютерних центрів.

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