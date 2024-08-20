Міненерго: до кінця року можливо додати в систему ще близько 3 ГВт потужності додатково

20 августа 2024 г., 8:05

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Під час координаційного брифінгу з питань забезпечення потреб енергетичного сектору України міністр енергетики України Герман Галущенко зазначив, що відновлення енергооб’єктів і підготовка до осінньо-зимового періоду 2024/25 року перебуває в активній стадії, озвучивши ключові напрямки підготовки і те, як вирішуються проблемні питання в регіонах.

Фокус головної уваги у підготовці до ОЗП - на захисті енергетичної інфраструктури, ремонтах та відновленні об’єктів, розвитку розподіленої генерації, забезпеченні критичної інфраструктури резервними джерелами живлення, зокрема для сталого водо- і теплопостачання.

“Міненерго збирає та постійно оновлює дані про потреби енергетичного сектору при підготовці до нового осінньо-зимового періоду. Адже враховуючи руйнування та постійні обстріли, що тривають, потреби є значними. Тому здійснюємо пріоритезацію потреб і, співпрацюючи з міжнародними партнерами, активно шукаємо фінансову підтримку, щоб якомога швидше додати потужності до енергосистеми та гарантувати надійне енергопостачання для ключових об’єктів. Ми дякуємо партнерам за відчутну допомогу українському енергосектору, що надається у вигляді необхідного енергетичного обладнання, а також через механізми Фонду підтримки енергетики України”, - зазначив Герман Галущенко.

За словами міністра, за умови наявності необхідного фінансування проектів та продовження активної роботи з відновлення і проведення ремонтів, до кінця календарного року можливо додати в систему ще близько 3 ГВт потужності, додатково до вже відновленої генерації електроенергії.

При Міністерстві енергетики діє спеціальна технічна група, яка тісно співпрацює з енергокомпаніями та місцевими адміністраціями, здійснює аналіз усіх проєктів, надає необхідну технічну підтримку, формує зведений перелік потреб тощо.

Наразі отримано інформацію від 18 регіонів, що дозволяє експертам міністерства проводити детальний аналіз існуючих у них проєктів та правильно формувати запити на обладнання для потенційних. Це найшвидший шлях додати потужності в енергосистему, а також забезпечити електроенергією об’єкти критичної інфраструктури.

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