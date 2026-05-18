Intel та McLaren Racing оголосили про стратегічне партнерство

18 мая 2026 г., 14:35

0

Tweet

Корпорація Intel та McLaren Racing офіційно оголосили про початок багаторічного стратегічного партнерства, у межах якого технологічний гігант отримав статус офіційного обчислювального партнера команд McLaren Mastercard Formula 1, Arrow McLaren IndyCar та McLaren F1 Sim Racing.

Як повідомляється, співпраця зосередиться на впровадженні передових архітектур для високопродуктивних обчислень та AI в одному з найбільш технологічно вимогливих видів спорту у світі.

Згідно з умовами угоди, процесори Intel Xeon та Intel Core Ultra будуть підтримувати критично важливі робочі процеси McLaren. Зокрема, йдеться про обчислювальну гідродинаміку, аеродинамічний аналіз, симуляції динаміки автомобіля та аналітику гоночної стратегії. Технології Intel забезпечать роботу систем прийняття рішень у реальному часі, які з'єднують технологічний центр McLaren в Уокінгу з кожним гоночним гаражем у глобальному календарі змагань.

Генеральний директор Intel Ліп-Бу Тан (Lip-Bu Tan) зазначив, що Formula 1 та IndyCar є ідеальними полігонами для тестування високопродуктивних обчислень, де точність і швидкість мають вирішальне значення. Своєю чергою, голова McLaren Racing Зак Браун (Zak Brown) підкреслив, що партнерство з Intel зміцнює здатність команди до інновацій у масштабах усієї екосистеми — від проєктування та будівництва до безпосереднього керування болідами на трасі.

Партнерство передбачає розгортання периферійних обчислень безпосередньо біля трас для аналізу телеметрії в реальному часі. Використання AI платформ дозволить McLaren прискорити цикли проєктування та прогнозного моделювання.

Бренд Intel з'явиться на болідах Formula 1 вже наступного вікенду під час гонки в Монреалі, а також на машинах IndyCar під час Freedom 250 у Вашингтоні та на легендарній гонці Indy 500 у 2027 році.

Крім фізичних перегонів, Intel інтегрує свої рішення в цифрову платформу McLaren F1 Sim Racing. З наступного сезону технології компанії будуть підтримувати віртуальні боліди та сценічні симулятори. Це дозволить McLaren використовувати єдиний стек обчислювальних технологій як для реальних треків, так і для підготовки пілотів у віртуальному просторі, забезпечуючи максимальну точність передачі даних та фізики руху.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI