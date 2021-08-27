Apple готова смягчить условия App Store для разработчиков

27 августа 2021 г., 19:05

Apple предлагает мировое соглашение разработчикам – планируемыми изменениями в политике App Store будет разрешено информировать пользователей приложений о возможности альтернативных способов оплаты. Правда, интегрировать эти способы все равно не получится.

Кроме того, компания создаст фонд для поддержки малых разработчиков – если разработчик заработал менее 1 млн долл. с 2015 по 2020 гг., то он сможет получить от 250 до 30 тыс. долл.

Мировое соглашение должно быть одобрено судьей – причем это та самая судья, которая ведет рассмотрение иска Epic Games к Apple. Но не путайте – это другой иск, который был подан группой разработчиков еще два года назад и касается он исключительно ограничений App Store.

Apple готов смягчить условия App Store для разработчиков

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