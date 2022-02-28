Актуальна мапа працюючих аптек по всій Україні!

28 февраля 2022 г., 11:06

Знайти аптеку можна на карті: https://www.google.com/maps/d/embed?mid=11ftUM5axVYLzh23VvRRUNBcDZ4stmh1l&ehbc=2E312F&ll=50.54066462166785%2C30.515160743160727&z=6



Найактуальніші дані в таблиці тут (на мапі оновлюється з затримкою):



https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NZUUEhlp8wFOiatDmIlB7fCwJ6pUCtNtA1sEZJdYBgA/htmlview



Слідкуйте за оновленнями. Мапа та перелік працюючих аптек буде розширюватися.



Станом на сьогодні немає інформації про аптеки, які працюють у місті Києві. Тому сайт Liki24.com закликає керівників всіх аптечних мереж терміново вийти на зв’язок і повідомити, які точки продажу будуть працювати в столиці та в інших містах!



Списки працюючих аптек надсилайте на адресу: [email protected]



Дякуємо кожному Фармацевту, який зараз в аптеці і тримає свій фронт боротьби! Ви Герої!

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист