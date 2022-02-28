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Київстар допомагатиме ДСНС інформувати громадян про актуальну ситуацію у їх регіонах

28 февраля 2022 г., 11:13

Починаючи з 27 лютого Державна служба України з надзвичайних ситуацій завдяки співпраці з Київстар почне інформувати громадян про актуальну ситуацію у їх регіоні та надавати рекомендації через SMS-повідомлення.

SMS будуть надходити від імені DSNS UKR – це офіційне джерело SMS-інформування від ДСНС для абонентів Київстар. Державна служба також працює над тим, щоб абоненти й інших мобільних операторів могли отримувати такі повідомлення вже найближчим часом.

Таким чином ДСНС та Київстар допомагатимуть громадянам отримувати життєво важливу інформацію та рекомендації якомога швидше, коли у людей може не бути доступу до інтернету або вони не можуть самостійно та швидко перевірити її.

Державна служба разом з Київстар закликають громадян довіряти лише офіційним джерелам. Зокрема, останню перевірену інформацію від ДСНС можна отримати у соціальних мережах Facebook, Telegram, Instagram, Twitter, а також на YouTube-каналі відомства.

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