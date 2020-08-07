SUSE обновила решение Cloud Application Platform

7 августа 2020 г., 15:15

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Компания SUSE объявила о выпуске Cloud Application Platform 2.0 – новой версии решения для быстрой разработки приложений и непрерывной поставки ПО, созданного на базе платформы в виде сервиса Cloud Foundry и системы управления контейнерами Kubernetes. Решение SUSE обеспечивает полную автоматизацию жизненного цикла приложений, позволяя, как заявляют в компании, сократить циклы выпуска с месяцев до считанных минут.

Среди особенностей новой версии – компонент Kubernetes Operator облегчает развертывание платформы и управление на инфраструктуре Kubernetes. Новый релиз проще устанавливать, эксплуатировать и сопровождать как в локальных средах, так и в публичных облаках. Кроме того, в составе платформы предусмотрены средства, облегчающие переход на Kubernetes для пользователей прочих дистрибутивов Cloud Foundry.

Что касается других усовершенствований, улучшена административная веб-консоль системы – теперь управлять приложениями стало проще; новый режим отображения Workload предоставляет более подробные сведения о приложениях и настройках их развертывания. Доработаны механизмы безопасности, в частности, вместо отдельного компонента для управления доступом, теперь применяются встроенные средства Kubernetes.

SUSE активно сотрудничает с сообществом Open Source, предоставляя ему свои наработки в области интеграции Cloud Foundry и Kubernetes. В частности, в компании обеспечили возможность управления развертываниями обеих систем из единой консоли и возможность выполнения Cloud Foundry на всех сертифицированных платформах Kubernetes. В стадии технического ознакомительного релиза находится планировщик задач для Cloud Foundry, реализованный средствами Kubernetes.

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