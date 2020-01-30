Accenture открыла в Сингапуре инновационный центр по вопросам общественной безопасности

30 января 2020 г., 14:35

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Компания Accenture открыла в Сингапуре международный инновационный центр по анализу оперативной обстановки, который поможет организациям, отвечающим за общественную безопасность, разрабатывать решения для прогнозирования и устранения общественных угроз.



Как отмечается, центр станет точкой совместной разработки передовых решений, чтобы помочь организациям Азиатско-Тихоокеанского региона и других стран мира защитить граждан.



Это первый инновационный центр Accenture, который будет разрабатывать технологии для анализа оперативной обстановки, позволяющие клиентам ответственно использовать современные технологии (ИИ, интернет вещей, блокчейн, дополненную и виртуальную реальность).



В ходе работы Accenture будет сотрудничать с ведущими технологическими компаниями, в том числе со стратегическим партнером центра, поставщиком аналитического программного обеспечения SAS. Совместно компании будут разрабатывать ситуационно-ориентированные решения, поддерживающие деятельность организаций общественной безопасности.



Для решения проблем, с которыми сталкиваются агентства общественной безопасности, специалисты инновационного центра будут использовать методологию дизайн-мышления. Системы анализа оперативной обстановки на основе новейших технологий аналитики и искусственного интеллекта позволят в реальном времени преобразовывать данные, собираемые государственными и общественными организациями, в ценную информацию.



«Повышение осведомленности об окружающей обстановке крайне важно для организаций, отвечающих за общественную безопасность. Это позволяет лучше предвидеть угрозы и риски, быстрее реагировать на инциденты, связанные с общественной безопасностью. Ответственно используя технологии, организации смогут лучше предвидеть инциденты, связанные с общественной безопасностью и более эффективно предоставлять услуги гражданам», — прокомментировал новость Джеймс Слессор (James Slessor), глобальный директор Accenture Public Safety.



«По мере того, как сингапурская инициатива «Умная нация» меняет систему предоставления государственных услуг, цифровизация становится все более актуальной для основной деятельности наших клиентов. Наш новый центр предоставляет государственным агентствам возможность сотрудничать как друг с другом, так и с частным сектором. И применять инновации, которые повысят ситуационную осведомленность и ускорят процесс цифровых преобразований», — подытожила Ви Вей Нг (Wee Wei Ng), директор направления Accenture Health & Public Service в Сингапуре.

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