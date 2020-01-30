 
`

Schneider Electric - Узнайте все про энергоэффективность ЦОД


СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 4 (1200)

19.01 - 26.01

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Изъян в защите позволял прослушивать видеоконференции Zoom Meetings

30 января 2020 г., 15:05
0 
 

Изъян в защите позволял прослушивать видеоконференции Zoom Meetings

Команда Check Point Research обнаружила серьезный дефект защиты в популярном сервисе видеоконференций Zoom, который используют 60% компаний из Fortune 500. Исследователи доказали, что хакеры могли легко создавать и проверять идентификаторы к конференциям Zoom. Теоретически, хакеры могли прослушивать конференции Zoom, иметь доступ ко всем аудио и видео файлам; разным документам, которыми жертвы делились друг с другом.

Идентификатор собрания Zoom – право доступа для участников конференции Zoom. Как правило, идентификационные номера состоят из 9-11 знаков. Они выглядят так: https://zoom.us/j/93XXX9XXX5. По данным команды Check Point Research, хакер мог предварительно создать длинный список идентификаторов собраний, и затем, используя специальные программы, мог быстро проверить, действителен ли соответствующий идентификатор конференции Zoom или нет. Если идентификатор действительный, а конференция не защищена паролем, злоумышленник мог получить к ней доступ.

Теоретически, хакер мог прослушивать видеоконференцию Zoom, выполнив три простых шага:

 

  1. Создать список идентификаторов Zoom Meeting;
  2. Проверить существование каждого идентификатора Zoom Meeting;
  3. Подключиться к видеоконференции.

 

Компания Check Point впервые связалась с Zoom 22 июля 2019 г., чтобы поделиться результатами исследований в рамках стандартного процесса ответственного раскрытия информации. Впоследствии совместными усилиями специалистов двух компаний была подготовлена серия исправлений и новых функций, чтобы полностью устранить обнаруженные недостатки безопасности.

В результате компания Zoom внедрила в свою технологию следующие функции безопасности:

 

  1. Пароли по умолчанию: пароль добавляется по умолчанию ко всем будущим запланированным встречам;
  2. Добавление пароля самим пользователем. Пользователи могут добавить пароль для уже запланированных будущих собраний и получить инструкцию по электронной почте о том, как это сделать;
  3. Применение пароля на уровне учетной записи и группы. Настройки пароля вступают в силу на уровне учетной записи и на уровне группы от администратора учетной записи;
  4. Проверка ID участника: Zoom больше не будет автоматически указывать, является ли идентификатор собрания действительным или недействительным. При каждой попытке страница загружается и пытается присоединиться к собранию. Таким образом, хакер не сможет быстро проверить разные видеоконференции, чтобы присоединиться к ним;
  5. Устройство блокировки. Повторные попытки сканировать идентификаторы конференций приводят к блокировке устройства на определенный период времени.

 


Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  
 

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  