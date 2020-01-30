Apple готовит к выпуску обновленный iPad, MacBook и еще ряд продуктов

30 января 2020 г., 14:05

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Известный аналитик Минчи Куо (Ming-Chi Kuo) из TF Securities подготовил очередную порцию прогнозов в отношении грядущих новинок от Apple.



По мнению Куо уже в марте компания может выпустить новые версии планшета iPad Pro, причем в двух форматах - с диагональю 11 и 12,9 дюймов. По мнению аналитика эти устройства Apple оснастит тройным модулем камеры, таким как у iPhone 11 Pro. Оснащаться новые iPad Pro будут чипом A13X, обновленной версией нынешнего А13.

Также Куо предположил, что Apple до конца лета представит новые версии MacBook Air и младшей модели MacBook Pro, которая, возможно, получит диагональ 14 дюймов. Эти устройства будут оснащены клавиатурой с ножничным механизмом, как у MacBook Pro 16. Ну, и конечно, ноутбуки переведут на чип Intel 10-го поколения.



Согласно прогнозам Куо, компания все же выпустит AirPower, беспроводная зарядка станет более компактной и заряжать можно будет лишь одно устройство, а не три одновременно, как предполагалось ранее.

Вполне очевидно, что на волне успеха AirPods, это направление также будет развиваться. И Apple, вероятнее, всего выпустит очередные модели в этой серии устройств.



Но помимо всего этого, по мнению Минчи Куо, Apple представит и совершенно новый тип устройств. Аналитик их называет AirTag – это компактные UWB-геометки, которые позволят отслеживать положение любой вещи, к которой будут прикреплены. Они будут работать с чипом U1, которым уже оснащены новые смартфоны iPhone.

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