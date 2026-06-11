Український антидрон LITAVR перехоплює на швидкості 350 км/год

11 июня 2026 г., 8:25

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Українська компанія F-Drones розробила БпЛА-перехоплювач LITAVR — безпілотник з автоматичним донаведенням на ціль, дистанційним керуванням та мінімальною залежністю від іноземних комплектуючих.





LITAVR (назва походить від козацького барабана) – це дрон-перехоплювач, призначений для знищення повітряних цілей та роботи по наземних об'єктах. Виробник – компанія F-Drones – самостійно розробляє програмне забезпечення, електроніку та власні двигуни, регулятори і польотні контролери, послідовно скорочуючи залежність від китайських комплектуючих. Компанія розпочала виробництво дронів у 2023 році.





Розробка антидрона розпочалася восени 2024 р. Влітку 2025 року дрон був успішно випробуваний та кодифікований. З осені 2025 року розпочалося серійне виробництво та постачання виробу до війська.





Безпілотник доступний у закритому каталозі платформи Brave1 (BraveMarket), де підрозділи можуть оформити запит.





Дрон-перехоплювач шахедів: характеристики і ефективність

Заявлена максимальна швидкість виробу – 350 км/год. Робочий радіус становить 40 км. Підрозділ Сил безпілотних систем (СБС) зафіксував рекордний політ на дистанцію понад 80 км від точки зльоту. Максимальна висота польоту – 9 км.





Дрон оснащений одразу денною та тепловізійною камерами – пілот перемикається між ними в польоті залежно від умов і часу доби.





БпАК також обладнаний своєю «non-GPS» навігацією. Інтеграція з різними радарними системами та допомога у навігації пілоту здійснюються через власний програмний комплекс LARAG.









Ключова особливість «Литавра» – система автоматичного донаведення на ціль (Last Mile або Pixel Lock). Вона ідентифікує ціль і самостійно виводить дрон на атаку: під час кінцевого наближення пілот контролює лише швидкість, решту процесу виконує автоматика. Саме такі розробки реалізують стратегічне завдання — випереджати ворога у кожному технологічному циклі та зберігати лідерство у війні інновацій.





У «Литаврі» впроваджена система дистанційного керування. Оператор може керувати дроном за сотні чи навіть тисячі кілометрів від точки перехоплення. Якщо ціль не виявлено, пілот переводить плату ініціації в безпечний режим і повертає «Литавр» на базу.





З травня 2026 року модуль дистанційного керування входить до стандартного комплекту постачання БпАК LITAVR.





Корпус дрона виготовляють методом лиття пластику у форми. F-Drones в основному відійшла від 3D-друку, який використовується лише для дрібних деталей. Така технологія забезпечує вищу міцність конструкції та стабільніші характеристики в серійному виробництві.

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