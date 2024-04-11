За підтримки Армії дронів за сім днів уражено 370 одиниць російської техніки

11 апреля 2024 г., 8:25

Підрозділи Сил оборони, що отримують ударні безпілотники в рамках проєкту Армія дронів, за тиждень з 2 по 10 квітня уразили 370 одиниць російської військової техніки, інформує Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України.

Зокрема за останні сім днів захисники вивели з ладу або знищили 113 вантажівок, 98 гармат, 86 броньованих машин піхоти, 30 танків, 16 самохідних артилерійських установок, 10 реактивних систем залпового вогню, шість радіолокаційних станцій тощо.

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