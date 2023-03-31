World Backup Day – надійно захищаємось від втрати даних

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Щорічно 31 березня відзначається всесвітній день резервного копіювання, який має популяризувати своєчасний захист інформації від впливу різноманітних несприятливих факторів.

У міру зростання обсягу необхідної всім нам інформації збільшується і її цінність. І це стосується і приватних користувачів, і представників бізнесу всіх масштабів. Всім нам дорогі фото дітей, які швидко зростають, які колись зберігалися у фотоальбомах, а сьогодні відеоролики з їхніми першими кроками та словами займають чимало місця на вбудованих накопичувачах комп'ютерів або смартфонів. Бухгалтерія навіть у малому підприємстві не мислить своєї роботи зі збереженням всіх документів лише як паперових копій. А середні та великі підприємства дедалі активніше проводять тотальне переведення всіх своїх бізнес-процесів у цифровий формат. При цьому генеруючи об'єм різноманітних документів, що швидко наростає.

Підводні камені цифровізації

Швидкість та зручність оперативного доступу до нестримного валу інформації може обернутися і катастрофічною втратою чи не всіх накопичених даних. Як показує статистика, щохвилини у світі втрачається 113 телефонів, а разом з ними й всі фото і відео, що зберігаються на них, якщо користувач своєчасно не подбав про їх перенесення на якесь зовнішнє сховище.

Приблизно у 29% випадках втрата файлів пов'язані з інцидентами. Вони можуть мати найрізноманітніший характер. Наприклад, у всіх на слуху хакерські атаки, націлені на якісь великі підприємства, але програми-шифрувальники можуть бути завантажені на комп'ютер і внаслідок необережності. Тому не варто тішити себе ілюзіями, що звичайні користувачі чи малі підприємства не становлять інтересу для зловмисників.

Зламання обладнання – ще одна причина втрати даних. Жорсткі диски мають свій ресурс, нехай він і обчислюється в роках, але все ж таки є кінцевим. І при зламі витягти інформацію з такого накопичувача далеко не завжди вдається, не кажучи вже про те, що це дорога операція. Потрапляння вологи до смартфона, який не розрахований на таку дію, виводить з ладу весь пристрій, позбавляючи доступу до вбудованої флешпам'яті, де зберігаються фото та відео.

Цілком не передбачуваним фактором є людські помилки, через які великі обсяги даних можуть бути витерті, зіпсовані або модифіковані без можливості відмови від такої операції.

Що вже казати про таку причину, як катастрофи, які найчастіше зовсім раптові: землетруси, урагани чи пожежі безповоротно поглинають електроніку.

Як це не прикро, але 21% користувачів ніколи не займаються резервним копіюванням. І однією з головних цілей заснування Всесвітнього дня резервного копіювання є популяризація цієї технології. Тому тим, хто раніше не надавав великого значення такій операції, варто хоча б вперше виконати її для тих даних, які вони вважають важливими — чи то архіву з фото та відео, чи з діловими документами. А тим, хто займається цим завданням професійно, варто ще раз переконатися, що процедура резервного копіювання виконується регулярно та відповідно до стратегії 3-2-1. При цьому не варто забувати проводити й тестування цілісності архівів, розпаковуючи записи, що зберігаються в них, з контролем їх цілісності.

Нагадаємо, що принцип 3-2-1 має на увазі наявність трьох копій важливих файлів, дві з яких зберігаються на різних пристроях, що захистить від відмови одного з них. При цьому одна копія повинна знаходитись за межами майданчика, де розташований будинок чи офіс, для забезпечення катастрофо-стійкості.

Корисні програми від QNAP

Компанія QNAP пропонує рішення для резервного копіювання всім категоріям клієнтів, починаючи з персональних користувачів і закінчуючи великими корпораціями. Так виробник має у своєму розпорядженні спеціалізований мобільний додаток Qfile, який дозволяє регулярно зберігати мультимедійні матеріали на NAS, що зберігаються на смартфоні.

Утиліта MARS (Multi-Application Recovery Service) встановлюється на мережеве сховище QNAP, дозволяючи зберігати на ньому фото та відео з облікового запису Google Photos. Здавалося б, немає підстав сумніватися у надійності цього хмарного сервісу, але не можна виключити якісь випадковості, пов'язані з людським фактором. За допомогою цієї утиліти можна також створювати резервні копії сайтів на базі WordPress, щоб у найкоротший термін відновити їх після збою.

Безплатна програма NetBak Replicator дозволяє створювати резервні копії комп'ютерів під керуванням Windows, що виявиться корисним як для персонального використання, так і в корпоративному оточенні. А для віртуальних машин завдання резервного копіювання виконує програма Hybrid Data Protector. Вона підтримує необмежену кількість ВМ VMware та Hyper-V без необхідності витрачатися на будь-які ліцензійні відрахування. Причому для її роботи не потрібне встановлення агента.

Мережеві сховища QNAP вміють взаємодіяти з більшістю відомих хмарних сервісів, що дозволяє створити катастрофо-стійкі рішення. І якщо вже мова зайшла про хмарні платформи, варто зазначити, що ПЗ, що встановлюється на NAS QNAP, дозволяє зберігати локальні копії акаунтів Google Workspace та Microsoft 365.

Для захисту даних, що зберігаються на NAS QNAP, від програм-вимагачів найефективнішим засобом є технологія миттєвих знімків. Вона вимагає менше зусиль, вільного простору та часу, ніж традиційна процедура резервного копіювання. При цьому гарантовано відновлення вихідних даних під час спроби атаки шифрувальників.

NAS від QNAP для всіх

І оскільки ми часто згадували мережеві сховища QNAP, варто коротко нагадати які рішення виробник пропонує для клієнтів різних категорій. Так на персональне використання або домашні офіси компанія націлює настільні пристрої з двома відсіками для встановлення накопичувачів. Прикладом такого рішення є модель TS-262. Примітно, що при компактності в цьому пристрої є два слоти для установки карт розширення M.2 PCIe, що дозволяє, наприклад, реалізувати технологію Qtier для автоматизації розподілу даних по накопичувачах різного рівня ієрархії систем зберігання. Серед цікавих можливостей цього пристрою варто також відзначити доступну для нього функціональність Edge TPU, яка дозволяє організувати свої фотографії на основі розпізнавання об'єктів за допомогою програми QuMagie.

Більш продуктивне мережеве сховище TS-464 також у настільному виконанні пропонує чотири відсіки для накопичувачів, що дозволяє зберігати до 66 ТБ при наявності до 4 ТБ кешу на базі M.2 SSD. TS-464 справляється з багатозадачними навантаженнями з керування файлами, резервного копіювання, спільної роботи та перетворення відео. За допомогою транкінгу наявних у цьому NAS двох вбудованих портів 2.5GbE можна отримати швидкість передачі до 589 МБ/с. Можливе також встановлення карти розширення PCIe з двома портами 10GbE, що дозволить досягти швидкості 1647 МБ/с.

Творцям контенту варто звернути увагу на мережеве сховище TS-673A, в якому є шість відсіків для накопичувачів. Його апаратна платформа побудована на чотириядерному процесорі AMD Ryzen V1500B з підтримкою 8 потоків, що забезпечує виконання додатків, вимогливих до обчислювальних ресурсів. Апарат доступний з ОС QuTS hero із вбудованою підтримкою ZFS для підвищеної надійності зберігання даних. А встановлення графічного адаптера NVIDIA у слот PCIe значно прискорює виконання завдань обробки відео.

Мережеве сховище TVS-H874 корпоративного рівня оснащено 8 відсіками для накопичувачів. Воно забезпечує цілісність даних та підтримує вбудовану дедуплікацію та стиснення даних на рівні блоків, майже необмежену кількість моментальних знімків, SnapSync у реальному часі та оптимізацію SSD. У цьому NAS є слоти розширення PCIe Gen 4, що забезпечує подвоєння швидкості передачі даних при встановленні карт розширення з мережними портами 2,5/5/10/25GbE чи дискретної графіки.

Підсумовуємо

Отож відсвяткуймо Всесвітній день резервного копіювання 2023 року, вживши належних заходів для захисту своїх даних та поширюючи інформацію про важливість резервного копіювання даних.

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