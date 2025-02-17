Військові медики почали отримувати планшети для ведення електронної медичної картки

17 февраля 2025 г., 14:35

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Медики Збройних Сил України отримали перші 200 планшетів, які оснащені програмним забезпеченням для формування електронної первинної медичної картки (еПМК). Ця партія планшетів надійшла Десантно-штурмовим військам.

Планшети надав Фонд компетентної допомоги армії «Повернись живим», процес координується Департаментом охорони здоров’я Міністерства оборони України та Командуванням Медичних сил ЗСУ. Забезпечення планшетами – це перший крок реалізації проєкту впровадження еПМК у Силах оборони.

Міноборони минулого місяця затвердило форму еПМК для удосконалення ведення документації під час надання медичної допомоги на догоспітальному етапі. ПМК замінить застарілу «форму 100».

Програмне забезпечення для еПМК розроблене Центром масштабування технологічних рішень ЗСУ відповідно до функціональних вимог Департаменту охорони здоров’я Міноборони та Командування Медичних сил ЗСУ.

Завдяки планшетам медичні працівники зможуть формувати еПМК, а дані автоматично потраплятимуть до Медичної інформаційної системи ЗСУ, супроводжуючи військових на всіх етапах медичної евакуації.

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