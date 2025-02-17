Microsoft додатково інвестує близько 580 млн дол. в IT-сектор Польщі

17 февраля 2025 г., 15:30

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Корпорація Microsoft оголошує про намір до червня 2026 року витратити 2,8 млрд злотих на розширення своєї гіпермасштабної хмарної інфраструктури та інфраструктури штучного інтелекту в Польщі, а також про співпрацю з польськими партнерами для зміцнення національної кібербезпеки. Інвестиції будуть спрямовані на другу фазу вже завершеного проекту польського дата-центру вартістю 1 млрд дол, оголошеного в 2020 році, та відкритого у 2023 році, інформує Reuters.

Ця інвестиція покликана прискорити впровадження AI та хмарних технологій, а також підвищити економічну конкурентоспроможність країни шляхом стимулювання розвитку та впровадження цифрових технологій, навчання польських громадян навичкам використання штучного інтелекту та створення нових робочих місць у цифровому секторі країни.

«Мені приємно чути, що робота над польською мовною моделлю – Bielik – просувається так добре. Це не лише питання прагнень, але й те, що вказує на важливість Польщі у цих процесах та високі технічні та інтелектуальні навички наших працівників – науковців та ІТ-спеціалістів», – сказав Дональд Туск.

Згідно з останнім виданням звіту Microsoft Digital Defense, Польща посідає третє місце в Європі та дев’яте у світі з погляду вразливості до атак кіберзлочинних організацій, спонсорованих іноземними державами. Виклики, з якими стикаються країни Східної Європи, включаючи безпеку майбутніх президентських виборів у Польщі, множаться і викликають все сильніший імпульс до конкретних дій, спрямованих на захист громадян від кіберзагроз.

Корпорація Microsoft співпрацюватиме з Міністерством оборони Польщі, щоб створити основу для зміцнення національної кібербезпеки, включаючи спільну роботу над розвитком компетенцій у галузі AI та застосуванням нових проривних технологій – хмарних обчислень, AI та квантових технологій.

Нагадаємо, Microsoft відкрила свій польський центр обробки даних у квітні 2023 року, перший у Центральній та Східній Європі, у відповідь на високий попит на свої надійні та масштабовані хмарні рішення корпоративного рівня з боку польських організацій усіх розмірів. Клієнти з різних галузей Польщі, включаючи охорону здоров'я, фінанси, виробництво та роздрібну торгівлю, вже користуються перевагами хмарних технологій.

Окрім найняття штатних працівників та підрядників для управління та обслуговування польського центру обробки даних Microsoft, інвестиції в центр обробки даних – це постійні капіталомісткі та довгострокові зобов'язання перед місцевою громадою та регіоном, який він обслуговує. Це охоплює пошук місцевих і центральноєвропейських постачальників інженерних і будівельних послуг, обладнання для мереж і охолодження, джерел енергії, а також широкого спектра обладнання та матеріалів.

Окрім безпосереднього працевлаштування та ширшого ланцюга постачання, чисті ефекти AI стають дедалі очевиднішими. Згідно зі звітом Microsoft Work Trend Index, 61% працівників у Польщі щодня використовують генеративний AI. Майже 70% польських керівників вважають, що їхнім компаніям необхідно впроваджувати штучний інтелект, щоб залишатися конкурентоспроможними.

Щоб забезпечити польську робочу силу необхідними навичками для збереження конкурентоспроможності, корпорація Майкрософт взяла на себе зобов'язання до кінця 2025 року допомогти навчити 1 млн польських інформаційних працівників, вчителів, викладачів вищих навчальних закладів, розробників програмного забезпечення та керівників організацій навичкам і можливостям, які допоможуть прискорити цифрову трансформацію Польщі в різних галузях.

Ініціатива Microsoft з розвитку навичок AI зосереджена на навчанні цифровим навичкам у галузі AI, кібербезпеки, розбудові цифрового потенціалу установ та організацій, а також сприянні інтеграції робочої сили. Це на додаток до 430 тис. осіб у Польщі, яких Microsoft вже навчила цифровим навичкам у період з 2020 по 2023 рік.

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