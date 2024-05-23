Чистий прибуток Lenovo за фінансовий рік 2023/24 склав 1 млрд дол.

23 мая 2024 г., 17:56

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Lenovo Group оголосила фінансові результати за четвертий квартал і за весь фінансовий рік 2023/24.

Після відновлення зростання у попередньому кварталі компанія повідомила про зростання доходів у четвертому кварталі усіх бізнес-груп у річному обчисленні.

Загальна виручка збільшилася майже на 10% у річному обчисленні до $13,8 млрд, чистий прибуток подвоївся в річному обчисленні до $248 млн.

Структура виручки, не пов'язаної із ПК, досягла історичного максимуму в розмірі 45%.

Зазначається, що результати діяльності в четвертому кварталі та в другому півріччі демонструють, що компанія Lenovo змогла подолати торішній спад у галузі, скористатися величезними можливостями для зростання, які надає АІ, і прискорити темпи розвитку бізнесу.

Виручка за повний фінансовий рік склала $56,9 млрд, а чистий прибуток - $1 млрд. Підкреслюється, що починаючи з другої половини фінансового року, Lenovo досягла річного зростання виручки на 6%, а чиста маржа відновилася після падіння в першій половині року і залишилася на тому ж рівні.

Група очікує, що комп'ютери зі АІ, які оснащені персональним агентом, заснованим на інтуїтивних взаємодіях виростуть з сучасної преміумпозиції до мейнстриму протягом наступних трьох років. Завдяки використанню різнорідних обчисленнях, персональній базі знань, підключені до відкритої екосистеми застосунків АІ із захистом конфіденційності та безпеки. Це, як зазначають у компанії, стане початком нового циклу оновлення в індустрії. Гібридний АІ також сприятиме зростанню попиту на інфраструктуру, а клієнти все частіше звертаються за персональними рішеннями та послугами АІ, зокрема консалтингом, проєктуванням, розгортанням і обслуговуванням АІ.

Позиції Solutions and Services Group (SSG) як двигуна зростання та прибутку зміцнились завдяки забезпеченню зростання прибутку більш ніж на 10% в річному обчисленні до $1,8 млрд та високій прибутковості з операційною маржею понад 21%. Дохід за весь фінансовий рік тут склав $7,5 млрд, що на 12% більше, ніж торік, а операційна маржа зросла майже на 21%.

Сума доходів від керованих послуг і проєктів та Solutions Services зросла на п’ять пунктів у порівнянні з минулим роком і тепер становить 55% від загального обсягу бізнесу SSG за квартал. Швидке зростання забезпечили такі визначні пропозиції, як Digital Workplace Solutions і TruScale для гібридних хмар.

Виручка у четвертому кварталі Infrastructure Solutions Group (ISG) відновила висхідну динаміку з двозначним річним зростанням на 15%. Завдяки чому показник склав $2,5 млрд, що є новим рекордом для четвертого кварталу.

Бізнеси у сфері сховищ, програмного забезпечення та надання послуг показали гіперзростання, а сукупна виручка збільшилась більш ніж на 50% у порівнянні з минулим роком. Виручка від високопродуктивних обчислень досягла рекордного рівня.

Intelligent Devices Group (IDG) продовжила демонструвати високі результати за квартал, зміцнивши своє лідерство на світовому ринку ПК з часткою ринку 22,9%, що значно перевищує середній показник, та досягла провідної прибутковості в галузі. Виручка за квартал склала $10,5 млрд, а за весь рік — $44,6 млрд.

Бізнес з ПК посів перше місце в чотирьох з п'яти регіонів, досягнувши рекордно високої частки ринку в Північній Америці.

Напрямок смартфонів показав вражаючу позитивну динаміку, досягнувши двозначного зростання як у постачанні, так і в доходах порівняно з попереднім роком, значно перевищуючи середній показник по ринку.

У минулому фінансовому році компанія досягла рекордно високого відсотка співробітників, зайнятих у сфері R&D, — 26,2%, а співвідношення витрат на R&D до виручки склало 3,6%.

Рада директорів Lenovo оголосила остаточні дивіденди в розмірі 3,8 цента США або 30,0 гонконзьких центів на акцію за фінансовий рік, що закінчився 31 березня 2024 року.

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