Ілон Маск купує Twitter за 44 мільярди доларів

26 апреля 2022 г., 7:45

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Рада директорів Twitter прийняла пропозицію Ілона Маска купити компанію і зробити її приватною, як офіційно повідомлено у понеділок.



Акції були зупинені через новини, але після відновлення торгів вони зросли більш ніж на 6%.



«Свобода слова є основою функціонуючої демократії, а Twitter – це цифрова міська площа, де обговорюються питання, життєво важливі для майбутнього людства», - відмітив Маск у заяві, включеній у прес-реліз, де оголошується угода на 44 мільярди доларів. - «Я також хочу зробити Twitter кращим, ніж будь-коли, доповнивши продукт новими функціями, зробивши алгоритми відкритим вихідним кодом, щоб підвищити довіру, перемогти спам-ботів та аутентифікувати всіх людей. Twitter має величезний потенціал – я з нетерпінням чекаю співпраці з компанією і спільнотою користувачів, щоб розблокувати його».



Згідно з умовами угоди, акціонери Twitter отримають $54,20 готівкою за кожну звичайну акцію, якими вони володіють, після закриття запропонованої транзакції. Премія при порівнянні з показником, зафіксованим 1 квітня 2022 року - дорівнює 38%.



«Рада директорів Twitter провела продуманий і комплексний процес для оцінки пропозиції Ілона, свідомо зосередившись на вартості, визначеності та фінансуванні. Запропонована транзакція принесе значну грошову премію, і ми віримо в це, бо це найкращий шлях для акціонерів Twitter», підкреслив Брет Тейлор (Bret Taylor), голова незалежної ради директорів Twitter, сказав.



«Twitter має мету та актуальність, які впливають на весь світ. Глибоко пишаємося нашими командами та надихаємося роботою, яка ніколи не була такою важливою», у свою чергу підкреслив Параг Агравал (Parag Agrawal), генеральний директор Twitter.



Очікується, що операція, яку одноголосно схвалила рада директорів Twitter, буде закрито в 2022 році за умови схвалення акціонерами Twitter, отримання відповідних схвалень регуляторних органів та виконання інших звичайних умов закриття.



Пан Маск отримав 25,5 мільярдів доларів з повного фінансування боргових зобов’язань і маржинальних позик і надає приблизно 21,0 мільярда доларів зобов’язань щодо акціонерного капіталу.



Goldman Sachs J.P. Morgan і Allen виступають фінансовими радниками Twitter, а Wilson Sonsini Goodrich & Rosati та Simpson Thacher & Bartlett виступають юридичними радниками. Morgan Stanley виконує функції головного фінансового радника пана Маска. BofA Securities та Barclays також виступають фінансовими радниками.

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