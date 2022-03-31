Важливо! Нагадуємо про необхідність своєчасного оновлення ПЗ

Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA нагадує про необхідність своєчасного оновлення програмного забезпечення.
Нагадуємо про необхідність своєчасного оновлення програмного забезпечення.
VMware випустила оновлення безпеки, які усувають уразливість, яка впливає на програмне забезпечення VMware Carbon Black App Control. Рекомендуємо переглянути та встановити необхідні оновлення:
https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2022-0008.html
CRI-O випустила оновлення безпеки для усунення критичної вразливості — CVE-2022-0811— у CRI-O 1.19. Рекомендуємо переглянути та встановити необхідні оновлення:
https://github.com/cri-o/cri-o/security/advisories/GHSA-6x2m-w449-qwx7
Google випустила Chrome версію 99.0.4844.86. Рекомендуємо переглянути та встановити необхідні оновлення:
https://chromereleases.googleblog.com/2022/03/stable-channel-update-for-chrome-os_22.html
Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист
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