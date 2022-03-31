Важливо! Нагадуємо про необхідність своєчасного оновлення ПЗ

31 марта 2022 г., 15:44

Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA нагадує про необхідність своєчасного оновлення програмного забезпечення.



Нагадуємо про необхідність своєчасного оновлення програмного забезпечення.

VMware випустила оновлення безпеки, які усувають уразливість, яка впливає на програмне забезпечення VMware Carbon Black App Control. Рекомендуємо переглянути та встановити необхідні оновлення:

https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2022-0008.html



CRI-O випустила оновлення безпеки для усунення критичної вразливості — CVE-2022-0811— у CRI-O 1.19. Рекомендуємо переглянути та встановити необхідні оновлення:

https://github.com/cri-o/cri-o/security/advisories/GHSA-6x2m-w449-qwx7



Google випустила Chrome версію 99.0.4844.86. Рекомендуємо переглянути та встановити необхідні оновлення:

https://chromereleases.googleblog.com/2022/03/stable-channel-update-for-chrome-os_22.html

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист