В Україні створено фонд боротьби з дезінформацією про війну

31 марта 2022 г., 14:45

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Українські ІТ-компанії за підтримки «Міністерства цифрової трансформації» та у співпраці з «Київською школою економіки» (KSE) створили фонд для боротьби з дезінформацією про війну в Україні. Завдання та мета Truth Fund – поширення правдивої інформації про війну росії проти України. Люди у всьому світі повинні знати правду про події в Україні без вигадок та фейків.

З 24 лютого Україна бореться за своє існування одночасно на декількох фронтах. Один з них – інформаційний і на ньому точиться запекла боротьба за правду. Одночасно з військовим наступом росія розгорнула свою пропагандистську машину на всю потужність, намагаючись спотворити реальність для всього світу.

Поширення правди про війну в Україні має вирішальне значення для перемоги та щодня наближає нас до її здобуття. Якомога більше людей у світі повинні почути правду про військові злочини, що зараз відбуваються в Україні.

Наразі фонд запускає фандрейзингову кампанію та планує зібрати 20 млн дол., щоб мати змогу продовжувати свої активності та побудувати необхідну інфраструктуру для продовження боротьби з дезінформацією.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист