Уряд схвалив створення інформаційної платформи громадського здоров’я

12 июня 2024 г., 10:25

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Міністерство охорони здоров’я України повідомляє про черговий крок у реалізації Концепції розвитку електронного здоров’я – уряд схвалив законопроєкт щодо створення інформаційної платформи громадського здоров’я.

У сфері громадського здоров’я зібрані великі масиви даних щодо показників стану здоров’я населення, санітарно-епідеміологічного добробуту, факторів середовища, небезпечних факторів, екологічної інформації тощо. Тому потрібен зручний та ефективний інструмент для збирання, обробки, зберігання, аналізу даних та відображення результатів такого аналізу.

Таким інструментом покликана стати інформаційна платформа громадського здоров’я. Вона дозволить збирати з великої кількості джерел, в тому числі за рамками сфери охорони здоровʼя, агреговані дані щодо показників стану здоров’я населення, факторів середовища життєдіяльності, факторів ризику, небезпечних факторів, показників моніторингу довкілля, безпечності та якості харчових продуктів, непродовольчих товарів, заходів щодо зміцнення здоров’я і ресурсів сфери охорони здоров’я тощо.

Платформа буде зберігати та обробляти зібрані дані, здійснювати аналіз та оцінки ризиків для здоров’я населення та прогнозувати стан здоров’я населення. Також вона зможе надавати доступ до цієї інформації органам державної влади, місцевого самоврядування, закладам охорони здоровʼя та іншим зацікавленим особам.

Зрештою ця платформа надасть змогу створити єдину точку доступу до повної, достовірної та актуальної інформації для прийняття обґрунтованих рішень у сфері охорони здоровʼя та громадського здоров’я.

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