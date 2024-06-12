Raspberry Pi залучив £166 млн в ході IPO в Лондоні

12 июня 2024 г., 9:35

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Повідомляється, що компанія Raspberry Pi Holdings провела лістинг на Лондонській фондовій біржі.

Акції розробника мінікомп'ютерів підскочили більш ніж на 37% під час дебюту на фондовому ринку.

Raspberry Pi, що базується в Кембриджі, залучила 228 мільйонів доларів, через первинне публічне розміщення акцій. Інвестори придбали 30,7% звичайних акцій компанії в рамках IPO і мають можливість придбати ще 2,3% відповідно до положення про надлишковий випуск акцій.

Нагадаємо, що системи Raspberry Pi 5 базуються на чипах від Broadcom, що виробляються по техпроцесу 16 нм. Чотири ядра цього процесора базуються на платформі Arm, працюють на тактовій частоті 2,4 ГГц та мають по два мегабайти кеш-пам'яті, а також кеш-пам'ять спільного доступу такого ж розміру. Вони також включають оптимізацію, яка дозволяє виконувати завдання кібербезпеки, такі як шифрування даних, швидше, ніж це було б можливо в іншому випадку.

Рішення Raspberry Pi були випущені ще у 2012 році з початковим фокусом на продаж своїх пристроїв школам та аматорам. У 2023 фінансовому році на ці два сегменти припало лише 28% доходів компанії, решта надходила з ринку промислових та вбудованих комп'ютерів.

Напередодні свого дебюту на фондовому ринку Raspberry Pi повідомила, що на сьогоднішній день вона продала понад 60 мільйонів мініатюрних комп'ютерів. У 2023 фінансовому році компанія отримала валовий прибуток у розмірі 66 мільйонів доларів при виручці у 266 мільйонів доларів. За оцінками Raspberry Pi, її загальний адресний ринок становить 21 мільярд доларів у сегментах освітніх, аматорських, промислових та вбудованих комп'ютерів.

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