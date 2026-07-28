МОЗ хоче створити перший науково-практичний центр роботизованої хірургії

28 июля 2026 г., 15:35

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В Україні планують створити перший науково-практичний центр роботизованої хірургії. Відповідний меморандум підписали Міністерство охорони здоров’я, Комітет Верховної Ради з питань здоров’я нації, Національний університет охорони здоров’я України ім.П.Л.Шупика та один із провідних світових виробників роботизованих хірургічних систем.

Новий центр має поєднати кілька напрямів роботи: проведення робот-асистованих операцій, підготовку та перепідготовку хірургів, наукові дослідження і міжнародну співпрацю. Також на базі університету Шупика планують створити профільну кафедру, яка відповідатиме за навчання лікарів роботизованій хірургії.

Проєкт реалізовуватимуть поетапно. Перший етап передбачає запуск освітніх програм, формування команди та початок клінічної роботи. Надалі планують розширити перелік хірургічних напрямів, а в перспективі перетворити центр на національний навчальний майданчик для фахівців з усієї країни.

Ініціатива має закрити одну з ключових прогалин української системи охорони здоров’я. Попри те, що роботизована хірургія вже використовується в окремих медичних закладах, кількість роботичних систем в Україні залишається невеликою, а єдиного центру підготовки спеціалістів досі не існувало. Через це навчання лікарів часто залежить від окремих клінік або міжнародних програм.

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