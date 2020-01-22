 
`

Schneider Electric - Узнайте все про энергоэффективность ЦОД


СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 3 (1199)

12.01 - 19.01

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

ULTRARAM претендует на звание универсальной памяти

22 января 2020 г., 9:35
0 
 

ULTRARAM претендует на звание универсальной памяти

Физики из Ланкастерского Университета (Великобритания) изобрели энергонезависимую память ULTRARAM, которая должна стать воплощением так называемой «универсальной памяти», соединяющей в себе лучшие качества устройств DRAM и флэш.

В статье, опубликованной в январском выпуске IEEE Transactions on Electron Devices, они показали, как индивидуальные ячейки новой памяти можно объединять в массивы для получения RAM. По предварительным оценкам, такие чипы должны работать столь же быстро, как и DRAM, и превосходить последнюю по экономичности в 100 раз в дополнение к преимуществу энергонезависимости.

Команде из Ланкастера удалось найти подход к парадоксу универсальной памяти благодаря использованию резонансного туннелирования — квантовомеханического эффекта, делающего барьер прозрачным при приложении небольшого электрического напряжения.

Статья рассказывает о выполненных британскими учёными сложных симуляциях этого процесса и предлагает механизм считывания ячеек памяти, который должен увеличить на много порядков контраст между логическими состояниями. Также показано, что резкий переход между прозрачным и непрозрачным барьером упрощает получение компактных архитектур с высокой битовой плотностью.

На очереди у учёных создание технологий производства чипов и модулей ULTRARAM, разработка считывающей логики, масштабирование устройств и, наконец, воплощение их в кремнии.


Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  
 

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  