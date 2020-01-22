Глава Google ратует за сбалансированный подход к регулированию ИИ

22 января 2020 г., 10:15

0

Tweet

Глава Google, а теперь и Alphabet, Сундар Пичай (Sundar Pichai), в понедельник выступил перед аудиторией Bruegel, научно-исследовательского аналитического центра, базирующегося в Брюсселе (Бельгия), заявив, что мнение компаний, подобных его собственной, должно учитываться правительствами при выработке политик регулирования отрасли искусственного интеллекта (ИИ).

Его голос прозвучал в важное время, когда Европа занята формулированием цифровой стратегии для конкурирования с США и Китаем, которые вовлечены в торговые и технологические конфликты с далекоидущими последствиями для экономик и потребителей стран всего мира.



Через месяц Еврокомиссия должна представить своё видение того, как по её мнению должна осуществляться регуляция ИИ в ЕС. Параллельно с Европой над этим вопросом работают власти США, встревоженные перспективами деструктивного влияния ИИ на общество и, в частности, на рынок занятости.



«Нет никаких сомнений в том, что искусственный интеллект необходимо регулировать», - сказал Пичай, подчеркнув, что Google предлагает свои опыт, наработки и инструменты для поиска компромиссов в узких местах, которые неизбежно будут возникать на этом пути.



Пичай рассказал, как Google применяет «этическое» регулирование ИИ на практике. В частности, его компания перестала на неопределённое время предлагать продукты для распознавания лица, после того как пример Китая показал опасность использования их для развёртывания широкомасштабной слежки за людьми.



По его убеждению, в решении вызовов ИИ нужен пропорциональный подход, все должны работать сообща в поисках баланса между потенциальным вредом и открывающимися социальными возможностями.



Также вчера, глава Alphabet собирался встретиться с двумя вице-президентами ЕС, Франсом Тиммермансом (Frans Timmermans) и Маргрет Вестагер (Margrethe Vestager), играющим ключевую роль в принятии решений по политике ИИ.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации