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Українські стартапи у сфері AI та блокчейн зможуть отримати безоплатний аудит і консультації

6 июня 2025 г., 17:25
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Міністерство цифрової трансформації й Український фонд стартапів запустили проєкт Sandbox для стартапів у сфері AI та блокчейн. Учасники зможуть отримати безоплатний аудит свого продукту, консультації та рекомендації стосовно юридичного, бізнесового й технічного компонентів. Мета – підсилити стартап-екосистему та створити сприятливе законодавство для розвитку AI й блокчейн в Україні, використовуючи досвід компаній-учасників проєкту.

Учасниками Sandbox можуть стати українські компанії, які створюють продукт з технологією AI та блокчейн для сфер державного управління, медицини, агросектору, освіти й оборони, цифрової економіки та загальної інфраструктури – наприклад, транспорту, енергетики тощо.

Аудит і консультації в Sandbox надаватимуть профільні експерти з AI та блокчейну – бізнес-аналітики, юристи та експерти з технологій. Це фахівці з профільною освітою та великим досвідом у своїй галузі. За необхідності до команди залучатимуть вузькопрофільних експертів – фахівців з медичної, освітньої галузі, агросектору, а також представників органів державної влади.

Програма запускається як експериментальний проєкт і діятиме до жовтня 2026 року. Якщо результати проєкту будуть позитивними та зберігатиметься запит від компаній – Sandbox стане постійним інструментом підтримки інновацій в Україні.

«Зараз в Україні понад 2600 стартапів – навіть під час війни екосистема розвивається. 18% з них створені після повномасштабного вторгнення. Завдяки Sandbox ми розвиватимемо AI та блокчейн як стратегічні технології для держави. У Sandbox стартапи зможуть масштабуватися, підвищувати свою інвестиційну привабливість для іноземних інвесторів та виходити на міжнародні ринки завдяки комплаєнсу із законодавством ЄС», – зазначив Олександр Борняков, заступник Міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT.

Проєкт Sandbox реалізується Мінцифрою та Українським фондом стартапів за підтримки проєкту «Цифровізація для зростання, доброчесності та прозорості», що виконується Фондом Євразія та фінансується UK Dev.

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