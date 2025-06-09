Міноборони запрошує виробників FPV до маркетплейса зброї DOT-Chain Defence

9 июня 2025 г., 8:35

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«Агенція оборонних закупівель» Міноборони України запрошує виробників та постачальників кодифікованих FPV-дронів подавати свою продукцію в DOT-Chain Defence. ІТ-система функціонуватиме у сфері забезпечення Збройних сил України зброєю та покликана спростити й пришвидшити цей процес.

«Формат маркетплейсу дозволить усім виробникам кодифікованої продукції пропонувати її за допомогою прозорих ринкових інструментів – адже в DOT-Chain Defence саме військові обиратимуть необхідні їм дрони. Окрім того, у системі передбачено функцію попереднього замовлення, завдяки якій компанії чітко розумітимуть обсяг попиту на свою продукцію», – коментує Арсен Жумаділов, директор АОЗ.

Для закупівлі безпілотних апаратів у 2025 році в державному бюджеті передбачено понад 128 млрд грн, частина з яких буде реалізована через цифрову платформу. АОЗ укладатиме контракти з контрагентами зі взяттям бюджетних зобов’язань на основі замовлень з ІТ-системи: ціни на вироби фіксуватимуться на визначений період, а обсяги замовлень визначатимуть самі військові.

На першому етапі до DOT-Chain Defence можуть долучитися лише верифіковані виробники та постачальники FPV-дронів. Компанії, які ще не проходили процедуру верифікації, але вже зараз хочуть працювати в ІТ-системі, можуть її пройти відповідно до інструкції на сайті Агенції в розділі «Постачальникам».

Верифіковані компанії отримають запити на комерційні пропозиції та додаток, у якому необхідно вказати характеристики кожного безпілотника окремо. Зокрема:

тип безпілотника, його найменування та фото

раму та її розмір

електричний двигун, пропелери, батарею

приймач управління та камера

відеопередавач та частоти, антена радіопередавача

висота застосування та радіус дії тощо.

Ця інформація буде додана до опису продукції в DOT-Chain Defence: військові обиратимуть дрони в системі, орієнтуючись, зокрема, на їх технічні описи.

Окрім цього, нещодавно Агенція презентувала експлейнер для виробників і постачальників безпілотних систем, у якому детально описано процес її взаємодії з ринком.

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