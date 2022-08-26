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Україна другою в світі підпише угоду про цифрову торгівлю з Великобританією

26 августа 2022 г., 13:27

«Міністерство цифрової трансформації України» повідомляє про початок розробки тексту угоди про цифрову торгівлю, над яким також працюватимуть «Мінекономіки України» та «Міністерство зовнішньої торгівлі Великої Британії». Завдяки цій співпраці розвиватиметься цифрова торгівля та інновації між нашими країнами. Зауважимо, що раніше Digital Economy Agreement було укладено між Великобританією та Сінгапуром.

Серед основних напрямів:

  • фінансові технології і платіжні системи;
  • відкриті цифрові ринки;
  • технічне співробітництво.

Як зазначається, саме цифрова торгівля стає домінуючу у всьому світі. Для України така угода сприятиме участі у глобальній економіці та позитивно вплине на імідж нашої держави як торговельного партнера. А також підвищить довіру до українського бізнесу, дозволить залучати інвестиції і розвивати малий та середній бізнес.

Україна другою в світі підпише угоду про цифрову торгівлю з Великобританією

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