LastPass знову зламали та вкрали частину коду

26 августа 2022 г., 14:35

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Компанія LastPass, яка пропонує популярний менеджер паролів, підтвердила факт зламу.



Повідомляється, що неавторизовані персони змогли вкрасти частку коду та деяку пропрієтарну технічну інформацію LastPass. Нагадаємо, що сервісом зараз користується більш як 30 мільйонів підписників.



Інцидент стався два тижні тому, коли було скомпрометовано облікового запису розробника компанії, злодії скористалися цим.



Представники LastPass стверджують, що не знайшли доказів подальшої зловмисної діяльності стосовно доступу до будь-яких даних клієнтів або зашифрованих сховищ паролів.



Експерти нагадують, що подібне у LastPass вже було у 2015 році, а двома роками пізніше у коді її програм була знайдена серйозна вразливість, що спричиняла виток паролів. У 2019 компанія закрила пролом, яку зловмисники могли використовувати для крадіжки паролів від облікових записів на інших сайтах.

Минулого року компанія також зазнала атаки з заміною облікових даних, що дозволяло підтверджувати майстер-пароль користувача.

Тепер LastPass заявила, що прийняла додаткові заходи забезпечення безпеки та найняла одну з фахових фірм для розслідування останнього інциденту.

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