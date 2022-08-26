«Укртелеком» встановить точки доступу Wi-Fi у понад 400 шкільних укриттях

26 августа 2022 г., 12:25

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За заявою «Укртелекому», компанія обладнає Wi-Fi з доступом в інтернет в укриттях тих шкіл, які вже користуються під’єднанням від оператора, мають відповідні укриття та повідомили компанію про початок очного навчального процесу. Усі роботи виконуються на безоплатній основі.



Наразі до «Укртелекому» надійшли відповідні заявки від 398 шкіл. Більшість з них оператор отримав напряму, контактуючи з адміністрацією навчальних закладів, що користуються його послугами, інша частина прийшла у межах урядової ініціативи зі створення безпечних та комфортних умов навчання для школярів - всеукраїнська ініціатива «Wi-Fi в укриттях».



В “Укртелекомі” щодня обробляють десятки заявок шкіл з різних областей України. Найбільша кількість заявок на цей час надійшла з Чернігівської та Хмельницької областей та Києва. Фахівці роблять усе можливе, щоб прискорити процес підключення швидкісного інтернету та уможливити вчасний початок навчання для школярів. Ініціативу підтримали близько 30 компаній – партнерів “Укртелекому” із розбудови оптичних мереж. Їх фахівці виконують роботи з підключення, використовуючи обладнання та ресурси Укртелекому.



Станом на 25 серпня 60 шкільних укриттів уже облаштовані Wi-Fi від “Укртелекому”. Як телекомоператор з найбільшим територіальним покриттям “Укртелеком” очікує у межах цієї ініціативи виконати підключення укриттів у більше, ніж 400 школах.

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