UCloud відкрив власний офіс у Варшаві

4 апреля 2023 г., 17:25

За заявою UCloud, український хмарний провайдер відкрив власний офіс у Варшаві. У Польщі також нещодавно розмістили обладнання компанії у третьому дата-центрі, відтак її потужності виросли до 5 центрів обробки даних. Так компанія стала єдиним українським провайдером за потужностями, що має власну інфраструктуру з трьома дата-центрами у Польщі та сумарно чотири ЦОД загалом в ЄС.



Третій ЦОД на території Польщі дозволяє забезпечити стабільне зростання українського бізнесу. Окремі канали зв’язку дозволяють безпечно обмінюватися даними між ЦОД в Німеччині та Польщі. А з’єднання каналом 100G з Києвом дає більше можливостей для резервування даних.



«Команда в Варшаві сформована з наших українських та польських працівників. Ми також залучали українців, які вже багато років живуть у Польщі. Так ми зможемо вільно надавати підтримку бізнесу українською, англійською та польською мовами», - зазначила Ольга Козакова, керівниця офісу UCloud у Варшаві.









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