Освітні заклади в Україні мають потребу у понад 90 тис. компьютерів

25 мая 2022 г., 14:15

0

Tweet

Міністерство освіти і науки спільно з ЮНІСЕФ проводить роботу щодо збору інформації про потреби об'єднаних територіальних громад у забезпеченні комп’ютерною технікою вчителів шкіл та закладів професійно-технічної освіти для навчального процесу.



"Наразі ми маємо інформацію про потребу у понад 90 тис. компьютерів для освіти. Ця потреба постійно змінюється, адже кількість закладів освіти, які руйнуються, освітян і дітей, які потребують, зростає", - зазначив Сергій Шкарлет.



За його словами, 43 тис. хромбуків, які отримає Україна в межах підписаної з компанією Google угодою, будуть розподілені не тільки між ЗЗСО, а й профтехами.



“Ми зможемо говорити про закриття потреби у технічних засобах орієнтовно на понад 50%”, - наголосив Міністр.



Наразі активно вирішується питання розподілу техніки з представниками ЮНІСЕФ, які допомагають зі збором інформації про кількість втрачених комп’ютерних засобів, а також закладів і вчителів, які потребують техніки для продовження освітнього процесу.



“Поза увагою не залишиться жодна ОТГ, адже партнерство з Google – це лише один зі спрямованих на цифрофізацію освіти проектів. Ми кожного дня наближаємося до мети завдяки світовій підтримці та міжнародній співпраці”, - зазначив Сергій Шкарлет.



Нагадаємо, МОН і Google уклали угоду про надання 43 тис. девайсів для українських учителів.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист