Знаковий кейс: найбільша стрімінгова платформа України модернізує мережу обладнанням ARISTA 

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Стрімінгові платформи — новий сектор, що стрімко розвивається. Бажання бути успішними змушує компанії задавати тренди самим собі та сміливо тестувати нові формати. MEGOGO, будучи найбільшим ОТТ-сервісом в Україні та одним з провідних — у Східній Європі, бездоганно дотримується цього принципу.

Специфіка їх бізнес-моделі передбачає широкий спектр послуг: не тільки онлайн-кінотеатр та стрімінг серіалів, але й шоу, спортивні події, можливість підключати цілі телеканали, а з недавніх пір — аудіокниги власного виробництва. Весь цей контент завжди доступний одночасно на різних платформах в кращій якості.

Таке різноманіття, високі стандарти і постійно зростаюча клієнтська база значно підвищують вимоги до сервісів і мережевої інфраструктури. Тому MEGOGO прийняли рішення про модернізацію. Потреба виникла, зокрема, через вичерпання ресурсів поточної мережі і збіглася з планами компанії щодо перенесення інфраструктури на новий техмайданчик.

Запит та технічне завдання

Замовника цікавило збільшення продуктивності мережі та мінімізація втрат пакетів даних в різних сценаріях. Також запуск нової платформи потрібно було провести без припинення роботи старої, забезпечуючи безперервність надання послуг. Точніше технічне завдання було розроблено спільно з ІТ-відділом замовника, після чого співробітники «ОмніЛінк УА» приступили до розробки рішення.

Зокрема, фахівці компанії запропонували кілька версій архітектури. Серед них collapsed spine/core, що реалізується на обладнанні Arista, найбільше відповідав задачі через вдале для даного кейсу співвідношення продуктивності, функціоналу і ціни.

Розробка дизайну мережі та реалізація

На наступному етапі інженери «ОмніЛінк УА» розробили декілька деталізованих дизайнів з демонстрацією у віртуальному середовищі. Замовника зацікавив варіант, який передбачає застосування для відмовостійкості в downstream напрямку технологій M-LAG і vARP від Arista, а в upstream — чистої eBGP маршрутизації з ECMP і UCMP.

Такий дизайн реалізується через безпосереднє підключення серверів, що відповідають за відео-стрімінг, до двох edge-маршрутизаторів Arista 7280R3 одночасно через порти 25/40/100 Gbit за допомогою LACP. Підключення upstream провайдерів і пірингів при цьому виконується тільки через порти 100/40Gbit за допомогою протоколу eBGP. Це дозволяє «зколапсувати» рівні мережі Leaf, Spine і DC GW/ASBR в один єдиний рівень. Продуктивність обладнання в даному випадку розрахована таким чином, що мережа без проблем може «пережити» вихід з ладу будь-якого маршрутизатора.

Результати і висновки

Важливий результат — відсутність в мережі bufferless комутаторів. Наявність пакетного буферу на 16GB в маршрутизаторах Arista 7280R3 дозволяє уникнути втрат пакетів навіть у сценаріях зі значним перевантаженнями конкретних портів, а апаратна підтримка до 2,5 млн IPv4 префіксів у FIB дозволяє приймати fullview та більш точно і якісно керувати трафіком в сторону абонента. Для підключення піринг-партнерів через низькошвидкісні інтерфейси 10/25Gbit були обрані комутатори Arista 7280SR2, які також мають об’ємний пакетний буфер для мінімізації втрат при перевантаженнях та переходах трафіку від високошвидкісних до низькошвидкісних інтерфейсів.

Таким чином, продуктивність мережі MEGOGO збільшилася у вісім разів при мінімізації втрат пакетів та з реалізацією високої відмовостійкості. У випадку OTT-сервісу це критично важливий показник, адже забезпечує стабільність та високу якість сервісів.

Поставки даного обладнання Arista в Україну — одні з перших у світі, тому що платформа тільки нещодавно була презентована на ринку. Проте, реалізований проєкт продемонстрував її працездатність та можливість застосування одного з найбільш оптимальних рішень для майбутніх кейсів.

«MEGOGO завжди турбується про стабільність і високу якість послуг, що вимагає безперервного розвитку. Модернізація інфраструктури до високих стандартів сучасності — непросте завдання. Тому ми раді, що в якості обрали саме «ОмніЛінк УА». Фахівці компанії професійно підійшли до вирішення поставленого завдання, якісно провівши модернізацію мережі. Також ми раді бути одними з перших, в чию інфраструктуру впроваджено рішення на базі маршрутизаторів 7280R3 від ARISTA, світових лідерів своєї індустрії. Висловлюємо подяку колективу компанії «ОмніЛінк УА» і плануємо продовжити співпрацю в майбутньому». Дубровський Костянтин

Посада: Head of Operations

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