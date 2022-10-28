Елон Маск тепер керує Twitter

28 октября 2022 г., 16:45

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На відзначення завершення процедури купівлі Twitter Елон Маск опублікував твіт "the bird is freed" (птаха звільнено). Нагадаємо, що згідно з рішенням судді канцелярського суду штату Делавер, Маск мав до 28 жовтня завершити придбання компанії за 44 млрд дол. або вступити в судову тяжбу з компанією.



Генеральний директор Twitter Параг Агравал і фінансовий директор Нед Сігал залишили штаб-квартиру компанії в Сан-Франциско і не збираються повертатися, повідомили джерела. Віджая Гадде, главу відділу правової політики, довіри та безпеки, також було звільнено.



Поки незрозуміло, як Маск фінансуватиме угоду. Раніше цього року він залучив боргове фінансування від низки інвестиційних банків, а також заручився підтримкою деяких відомих інвесторів, зокрема венчурних фірм і керівників технологічних компаній.



Примітно, що напередодні Маск написав повідомлення, покликане заспокоїти рекламодавців, що соціальні сервіси обміну повідомленнями не перетворяться на "пекельне пекло, де можна говорити все, що завгодно, без будь-яких наслідків!".



"Я придбав Twitter з тієї причини, що для майбутнього цивілізації важливо мати загальну цифрову міську площу, де широкий спектр переконань можна обговорювати в здоровій манері, не вдаючись до насильства", - йдеться в повідомленні Маска. "Наразі існує велика небезпека того, що соціальні мережі розколються на вкрай праві та вкрай ліві відлуння-камери, які породжують ще більше ненависті та розділяють наше суспільство".

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