Общий объем сделок M&A в полупроводниковой индустрии за восемь месяцев 2021 г. достиг 22 млрд долл.

6 октября 2021 г., 17:15

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После зафиксированного во втором полугодии 2020 г. рекордного количества анонсированных слияний и поглощений, по итогам первой четверти 2021 г. процесс M&A в мировой полупроводниковой отрасли сохранил высокую динамику.



Согласно подсчетам IC Insights, в денежном выражении общее число сделок позволило выйти на рекордные для первого квартала 15,8 млрд долл. Однако в последующие пять месяцем динамика резко снизилась, что привело к сумме сделок с января по август в размере 22,0 млрд долл. Для сравнения, за аналогичный период 2019 и 2020 г. объем достигнутых сделок составлял 24,7 и 23,4 млрд долл. соответственно.



Средняя стоимость четырнадцати анонсированных с января по август 2021 г. слияний и поглощений составляла 1,6 млрд долл., тогда как годом ранее этот показатель превышал 1,7 млрд долл.



Прошлый год оказался для индустрии лучшим за всю историю развития – заключено сделок на общую сумму в размере 117,9 млрд долл., причем 94,5 млрд пришлось на период с сентября по декабрь. Наиболее громкими оказались мегасделки Nvidia-ARM (40 млрд долл.) и AMD-Xilinx (35 млрд долл.). Эксперты предполагают, что в аналогичном ключе ситуация способна развиваться и в последние месяцы текущего года. Особа ставка делается, на возможное поглощение Intel почти за 30 млрд долл. компании GlobalFoundries, а также 20-миллиардное слияние Western Digital и Kioxia.

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