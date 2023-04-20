Тенденції ринку міграції до публічних хмар за McKinsey

20 апреля 2023 г., 17:25

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Глобальний тренд на міграцію в публічні хмари активізувався під час пандемії Covid-19 та відтоді не знижує обертів. Більш того, ключові консалтингові компанії відзначають зростання витрат на перенесення даних у хмару та очікують збереження цієї тенденції принаймні протягом найближчих трьох років. Водночас масовий перехід у хмари дозволив виявити деякі спільні для більшості компаній проблеми та змусив шукати шляхи їх вирішення.

За оцінками експертів McKinsey, у найближчі три роки глобальні витрати на перенесення даних у хмару сягнуть 100 млрд дол.

Бізнес прагне більш ефективно використовувати публічні хмари, але часто не може досягти успіху, тому що стикається з проблемами у процесі міграції даних та на пізніших етапах. Очікується, що до 2024 року більшість компаній витрачатиме на оплату IaaS, PaaS або SaaS до 80% бюджету, закладеного на розміщення IT-ресурсів. Однак для цього будуть потрібні певні зусилля з боку самого бізнесу та постачальників хмарних технологій.

Пандемію Covid-19 часто називають фактором, що значно прискорив темпи цифровізації бізнесу. Однак ще важливішим каталізатором став 1 трлн дол. – сумарна бізнес-цінність, яку потенційно можна отримати шляхом впровадження хмарних технологій. І поки одні компанії все ще не готові зробити хмари своєю конкурентною перевагою, інші втрачають час та гроші через низьку якість організації міграції.

Опитування McKinsey, в якому взяли участь майже 450 директорів з інформаційних технологій та особи, що відповідальні за прийняття рішень у галузі IT, показало, що частина компаній перемістила більшу частину робочих навантажень у хмару вчасно і не виходячи за рамки бюджету.

З 2019 до 2021 року бізнес переніс близько 45% витрат на IT в хмару. Майже дві третини (65%) опитаних керівників повідомляли, що їхні компанії збільшили свої хмарні бюджети під час пандемії, а 55% – що розмістили більше робочих навантажень у хмарі, ніж планували спочатку. В абсолютній більшості випадків «хмарна історія» довела свою ефективність на практиці, тому ще 40% компаній планують прискорити темпи міграції до публічних хмар у майбутньому.

До 2024 середньостатистична компанія витрачатиме на хмарні продукти до 80% бюджету, виділеного на розміщення робочих навантажень.

Очікується, що з 2021 по 2024 роки у публічній хмарі витрати на розміщення вертикально масштабованих додатків (управління складом у роздрібній торгівлі, управління корпоративними ризиками в банківській сфері та іншими) щороку зростатимуть більш ніж на 40% порівняно з витратами на розміщення горизонтально масштабованих програм (наприклад, платформи для взаємодії з клієнтами). А компанії у сфері охорони здоров’я та виробництва планують витрачати приблизно вдвічі більше на вертикальні програми, ніж на горизонтальні.

Попри те, що компанії переносять дедалі більше робочих навантажень в публічну хмару, помилки в міграції, як і раніше, призводять до невиправданого зростання матеріальних витрат. За даними McKinsey, середньостатистична компанія щорічно витрачає на міграцію в хмару на 14% більше запланованого, а 38% організацій зіткнулися з тим, що перенесення даних на cloud-платформу зайняло як мінімум на 25% більше часу, ніж планувалося спочатку.

У глобальному масштабі підвищення витрат на 14% виражається в сотнях мільярдів доларів. Якщо не контролювати витрати в цьому напрямку, протягом трьох років вартість компаній, що зіткнулися з цією проблемою, може скоротитися більш як на 500 млрд дол.!

Більшість компаній до 35% своїх потреб в управлінні хмарними ресурсами задовольняють коштом залучення штатних IT-фахівців. Проте їхня частка зросте до 50% вже 2024 року. Це означає, що бізнес по всьому світу найближчим часом прагнутиме найняти або перекваліфікувати не менше 1 млн експертів у хмарних обчисленнях. Підвищений попит, мабуть, викличе ще більший дефіцит персоналу з відповідними навичками. Частково розв'язати цю проблему можна залученням системних інтеграторів.

У той час, як більшість компаній розв'язують проблеми з хмарною міграцією, що зайняла часу більш ніж заплановано, близько 15% компаній із загальної вибірки успішно перенесли більш ніж 60% витрат на розміщення бізнес-навантажень в хмару й зробили це в спрогнозовані терміни.

Аналіз показав, що серед тих, хто досяг успіху в питаннях міграції на cloud-платформи, на 32% частіше зустрічаються активно залучені до процесу керівники. У них на 9% більше шансів розробити детальну дорожню карту міграції та на 57% – найняти фахівців з необхідними навичками.

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