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Андрій Михайленко

Тенденції ринку міграції до публічних хмар за McKinsey

20 апреля 2023 г., 17:25
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Глобальний тренд на міграцію в публічні хмари активізувався під час пандемії Covid-19 та відтоді не знижує обертів. Більш того, ключові консалтингові компанії відзначають зростання витрат на перенесення даних у хмару та очікують збереження цієї тенденції принаймні протягом найближчих трьох років. Водночас масовий перехід у хмари дозволив виявити деякі спільні для більшості компаній проблеми та змусив шукати шляхи їх вирішення.

За оцінками експертів McKinsey, у найближчі три роки глобальні витрати на перенесення даних у хмару сягнуть 100 млрд дол.

Бізнес прагне більш ефективно використовувати публічні хмари, але часто не може досягти успіху, тому що стикається з проблемами у процесі міграції даних та на пізніших етапах. Очікується, що до 2024 року більшість компаній витрачатиме на оплату IaaS, PaaS або SaaS до 80% бюджету, закладеного на розміщення IT-ресурсів. Однак для цього будуть потрібні певні зусилля з боку самого бізнесу та постачальників хмарних технологій.

Пандемію Covid-19 часто називають фактором, що значно прискорив темпи цифровізації бізнесу. Однак ще важливішим каталізатором став 1 трлн дол. – сумарна бізнес-цінність, яку потенційно можна отримати шляхом впровадження хмарних технологій. І поки одні компанії все ще не готові зробити хмари своєю конкурентною перевагою, інші втрачають час та гроші через низьку якість організації міграції.

Опитування McKinsey, в якому взяли участь майже 450 директорів з інформаційних технологій та особи, що відповідальні за прийняття рішень у галузі IT, показало, що частина компаній перемістила більшу частину робочих навантажень у хмару вчасно і не виходячи за рамки бюджету.

З 2019 до 2021 року бізнес переніс близько 45% витрат на IT в хмару. Майже дві третини (65%) опитаних керівників повідомляли, що їхні компанії збільшили свої хмарні бюджети під час пандемії, а 55% – що розмістили більше робочих навантажень у хмарі, ніж планували спочатку. В абсолютній більшості випадків «хмарна історія» довела свою ефективність на практиці, тому ще 40% компаній планують прискорити темпи міграції до публічних хмар у майбутньому.

До 2024 середньостатистична компанія витрачатиме на хмарні продукти до 80% бюджету, виділеного на розміщення робочих навантажень.

Очікується, що з 2021 по 2024 роки у публічній хмарі витрати на розміщення вертикально масштабованих додатків (управління складом у роздрібній торгівлі, управління корпоративними ризиками в банківській сфері та іншими) щороку зростатимуть більш ніж на 40% порівняно з витратами на розміщення горизонтально масштабованих програм (наприклад, платформи для взаємодії з клієнтами). А компанії у сфері охорони здоров’я та виробництва планують витрачати приблизно вдвічі більше на вертикальні програми, ніж на горизонтальні.

Тенденції ринку міграції до публічних хмар за McKinsey

Попри те, що компанії переносять дедалі більше робочих навантажень в публічну хмару, помилки в міграції, як і раніше, призводять до невиправданого зростання матеріальних витрат. За даними McKinsey, середньостатистична компанія щорічно витрачає на міграцію в хмару на 14% більше запланованого, а 38% організацій зіткнулися з тим, що перенесення даних на cloud-платформу зайняло як мінімум на 25% більше часу, ніж планувалося спочатку.

У глобальному масштабі підвищення витрат на 14% виражається в сотнях мільярдів доларів. Якщо не контролювати витрати в цьому напрямку, протягом трьох років вартість компаній, що зіткнулися з цією проблемою, може скоротитися більш як на 500 млрд дол.!

Тенденції ринку міграції до публічних хмар за McKinsey

Більшість компаній до 35% своїх потреб в управлінні хмарними ресурсами задовольняють коштом залучення штатних IT-фахівців. Проте їхня частка зросте до 50% вже 2024 року. Це означає, що бізнес по всьому світу найближчим часом прагнутиме найняти або перекваліфікувати не менше 1 млн експертів у хмарних обчисленнях. Підвищений попит, мабуть, викличе ще більший дефіцит персоналу з відповідними навичками. Частково розв'язати цю проблему можна залученням системних інтеграторів.

Тенденції ринку міграції до публічних хмар за McKinsey

У той час, як більшість компаній розв'язують проблеми з хмарною міграцією, що зайняла часу більш ніж заплановано, близько 15% компаній із загальної вибірки успішно перенесли більш ніж 60% витрат на розміщення бізнес-навантажень в хмару й зробили це в спрогнозовані терміни.

Аналіз показав, що серед тих, хто досяг успіху в питаннях міграції на cloud-платформи, на 32% частіше зустрічаються активно залучені до процесу керівники. У них на 9% більше шансів розробити детальну дорожню карту міграції та на 57% – найняти фахівців з необхідними навичками.

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