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Western Digital випустила SMR HDD на 32 ТБ

5 августа 2024 г., 16:25
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Western Digital оголосила про початок продажів нових жорстких дисків категорії nearline місткістю 32 ТБ. Новинка призначена для гіперскейлерів і заснована на поєднанні технології EAMR компанії Western Digital і технології черепичного магнітного запису (SMR), що дозволяє досягти найвищих показників місткості на сьогодні.

У представленому рішенні крім технології енергоощадного магнітного запису (EAMR/ePMR 2), WD також використовує триступеневі приводи для більш точного позиціонування голівок і двомірних голівок читання (TDMR), OptiNAND для підвищення продуктивності та надійності, технологію розподілених секторів (DSEC) і фірмову технологію кодів корекції помилок (ECC). Особливо варто відзначити застосування технології UltraSMR для забезпечення додаткової місткості.

"Ми поставляємо зразки наших жорстких дисків UltraSMR/ePMR місткістю 32 ТБ для обраних клієнтів", - заявив Девід Гекелер (David Goeckeler), виконавчий директор Western Digital, у фінансовому звіті компанії. "Ці диски оснащені вдосконаленими триступеневими приводами й технологією OptiNAND, які призначені для безперешкодної кваліфікації, інтеграції та розгортання в гіпермасштабних хмарних і корпоративних центрах обробки даних за збереження виняткової надійності".

Нагадаємо, Seagate постачає свої жорсткі диски Exos місткістю 30 ТБ на базі HAMR-платформи Modaic 3+ обраним покупцям, причому компанія дала знати, що може створити версію диска місткістю 32 ТБ з використанням SMR.

Як і інші накопичувачі UltraSMR від WD, цей накопичувач об'ємом 32 ТБ призначено для корпоративних клієнтів компанії, чия інфраструктура здатна впоратися з додатковими вимогами до управління, які висуває SMR. Оскільки SMR у корпоративних накопичувачах не є прозорим, управління багатьма складнощами, що виникають під час використання жорстких дисків, які не пристосовані для випадкового запису, покладається на хост. Хоча принаймні у випадку WD, результат полягає в тому, що UltraSMR також забезпечує значне збільшення щільності порівняно з іншими варіантами SMR: завдяки використанню більшої кількості смуг SMR місткість жорсткого диска збільшується на 20%.

Варто зазначити, що новий накопичувач WD починає працювати з пластинами CMR місткістю 2,56 ТБ. Але за показником щільності розміщення WD все ще відстає від Seagate, оскільки остання використовує пластини CMR місткістю 3 ТБ у своїх останніх накопичувачах Exos на базі HAMR.

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