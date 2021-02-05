SUSE Linux Enterprise Server сертифицирован для размещения центре приложений SAP

5 февраля 2021 г., 14:25

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Компания SUSE объявила о присвоении операционной системе SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications статуса SAP Endorsed App (одобренного SAP) и о размещении дистрибутива в центре приложений SAP App Center.

Статус SAP Endorsed App присваивается в рамках Premium-сертификации, предусматривающей расширенное тестирование, в том числе с точки зрения безопасности, и измерения характеристик в сравнении с эталонными показателями. К решениям со статусом SAP Endorsed App предъявляются требования обеспечения исключительной надежности и удобства для пользователей.

В составе SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 15 Service Pack 2 предусмотрены новые функции, упрощающие перенос сервисов SAP HANA и SAP S/4HANA в облачные и гибридные среды за счет автоматизированной инсталляции и полной настройки стека ПО с оптимизацией для обеспечения высокой производительности и надежности.

«SUSE продолжает укреплять стратегические партнерские взаимоотношения с SAP, – говорит Пол Девлин (Paul Devlin), директор по работе с клиентами SUSE. – SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications является ведущей Linux-платформой для решений на базе SAP HANA, SAP S/4HANA и SAP NetWeaver. Кроме того, SUSE Linux Enterprise – основная операционная система, в которой осуществляется разработка ПО для SAP HANA».

Присвоение SUSE Linux Enterprise Server статуса SAP Endorsed – очередной результат многолетнего сотрудничества, инноваций и совместной работы двух компаний для пользы клиентов. Еще одним проектом по расширению взаимодействия стал проект Gardener, в рамках которого под руководством SAP в открытых кодах разрабатывается независимое от инфраструктуры решение для управления сервисами в гипермасштабируемых средах Kubernetes. Ведущие специалисты SUSE и SAP в сфере управления контейнерами создают для Gardener инструменты развертывания и интеграции с backend-системами клиентов, пользующихся Kubernetes в локальных средах.

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