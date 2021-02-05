Оборот Qualcomm вырос на 62% до 8,24 млрд долл., но аналитики ожидали большего

5 февраля 2021 г., 14:55

Компания Qualcomm представила результаты первого квартала своего 2021 финансового года.



Как отмечается, оборот вырос в годовом сравнении на 62% до 8,24 млрд долл. Биржевые наблюдатели ожидали чуть больше — 8,27 млрд долл.



Также заметно увеличилась чистая прибыль - с 925 млн долл. до 2,46 млрд долл. Прибыль на акцию оказалась на уровне 2,17 долл., прогноз аналитиков был 2,1 долл.



Продажа беспроводных платформ Qualcomm выросла по сравнению с прошлым годом на 81% до 6,5 млрд долл., вклад направления лицензирования - 1,66 млрд долл. (прирост на 18%).



Доход от процессоров для смартфонов составил 4,2 млрд долл., продемонстрировав рост на 79%. Направление IoT-решений выросло на 48% до 1,1 млрд долл., чипы для автомобилей - 44%, до 212 млн долл.

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