Supermicro расширила портфель высокопроизводительных решений на базе NVIDIA Ampere

Компания Super Micro Computer расширила ассортимент систем, сертифицированных NVIDIA, которые позволяют достичь производительность ИИ до 5 петафлопс в форм-факторе 4U.



"Наше сотрудничество с NVIDIA позволяет нам сформировать полный ассортимент систем ГП и платформ, обеспечивающих клиентам широчайшие возможности для выбора. Клиенты могут точно согласовывать свои требования, обусловленные рабочей нагрузкой, с системной архитектурой для достижения превосходных масштабов, а также уровней производительности, КПД и затрат, — заявил президент и генеральный директор компании Supermicro Чарльз Льян (Charles Liang). — Supermicro предлагает оптимизированные многопроцессорные системы, которые обеспечивают опережающие решения для систем искусственного интеллекта, глубокого обучения, высокопроизводительных вычислений и потокового видео. Эффективно используя наши модульные системы и наши преимущества в плане скорости внедрения новых разработок, мы продолжаем разрабатывать и реализовывать комплексные решения, оптимизированные под конкретные цели применения. Наша гибкая 2-узловая система ГП размером 2U с использованием шины PCIe 4.0 адаптирована к облачным играм и социальным сетям, занимая ведущее положение в отрасли с поддержкой до трех графических процессоров двойной ширины или до шести графических процессоров одинарной ширины на каждый узел".



Предлагаемый компанией Supermicro ассортимент систем включает флагманские серверы SYS-420GP-TNAR на базе процессоров Intel и AS -4124GO-NART(+) на базе процессоров AMD. Эти серверы размером 4U оснащаются платой с 8 графическими процессорами NVIDIA HGX A100 и памятью 40 ГБ (HBM2) или 80 ГБ (HBM2e) на каждый ГП. В настоящее время эти системы поставляются по всему миру.



Как отмечается, новые системы рассчитаны на выполнение разнообразного спектра расширенных прикладных задач, включая программный комплекс NVIDIA AI Enterprise, оптимизированный и сертифицированный NVIDIA для работы на платформе VMware vSphere, и NVIDIA Omniverse Enterprise — универсальную платформу моделирования и взаимодействия в режиме реального времени, обеспечивающую революционные рабочие процессы в трехмерной среде для организаций всех масштабов. Компания Supermicro представит эти передовые решения на конференции NVIDIA GTC21, которая состоится на этой неделе.



Искусственный интеллект, машинное обучение, высокопроизводительные вычисления и трехмерная визуализация становятся критически важными технологиями, которые должны быть освоены всеми организациями и отраслями для применения в любых средах, от периферийных до облачных. Разработка систем и создание платформ, включающих в себя новейшие аппаратные и программные средства, позволяет самым различным предприятиям быстро повысить производительность и реализовать свои новейшие решения в различных форм-факторах. Компания Supermicro является одним из ведущих участников программы NVIDIA-Certified Systems, обеспечивающей сертификацию аппаратно-программных конфигураций, необходимых для обеспечения максимальной производительности. Эти системы могут обрабатывать гигантские объемы данных с использованием современных сетевых технологий, что позволяет разрабатывать сложные модели и внедрять новые алгоритмы для ИИ и других передовых средств. Трехмерная визуализация обеспечивает лучшее понимание физической реальности, в то время как графическая виртуализация предоставляет ИТ-администраторам возможности для консолидации системной инфраструктуры, а также централизации и защиты своих данных.



Перечень поддерживаемых системами Supermicro графических процессоров включает модели NVIDIA A100 80GB, A100 40GB, A40, RTX A6000, A30, A10 и A16. Благодаря специальным конструктивным решениям компания добивается размещения большего числа графических процессоров в меньшем пространстве (за счет более высокой плотности размещения) по сравнению с другими поставщиками аналогичных систем.



К числу систем Supermicro с модулями NVIDIA HGX A100 (оснащенными высокоскоростной (HBM) памятью объемом 40 ГБ или расширенной высокоскоростной памятью (HBMe) объемом 80 ГБ) относятся:



AS -4124GO-NART/+ — сдвоенные процессоры 3rd Gen AMD EPYC с 8-процессорным модулем NVIDIA HGX A100

SYS-420GP-TNAR/+ — сдвоенные процессоры 3rd Gen Intel Xeon Scalable с 8-процессорным модулем NVIDIA HGX A100

AS -2124GO-NART/+ — сдвоенные процессоры 3rd Gen AMD EPYC с 4-процессорным модулем NVIDIA HGX A100

К числу систем Supermicro с шиной PCIe 4.0, поддерживающих процессоры NVIDIA A100/PCIe, A30, A16, A10 и RTX A6000, относятся:

AS -4124GS-TNR — сдвоенные процессоры 3rd Gen AMD EPYC, поддерживающие до 8 ГП двойной ширины

SYS-420GP-TNR — сдвоенные процессоры 3rd Gen Intel Xeon Scalable, поддерживающие до 10 ГП двойной ширины

Многоузловой AS -2114GT-DNR — одинарный процессор 3rd Gen AMD EPYC, поддерживающий до 6 ГП одинарной ширины или до 3 ГП двойной ширины на каждый узел

SuperBlade SBA-4119SG — одинарный процессор 3rd Gen AMD EPYC, поддерживающий 1 ГП двойной ширины или 2 ГП одинарной ширины на каждую плату с возможностью размещения до 20 плат в корпусе размером 8U

SYS-740GP-TNRT (класса рабочих станций) — сдвоенные процессоры 3rd Gen Intel Xeon Scalable, поддерживающие до 4 ГП двойной ширины



Платформа Omniverse Enterprise от компании Supermicro будет доступна с лета текущего года.

