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В Android 12 появятся «Корзина» и гибернация неиспользуемых приложений

21 апреля 2021 г., 14:04
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В Android 12 появятся «Корзина» и гибернация неиспользуемых приложений

Анализ неофициальной сборки Android 12, которая, возможно, составит основу для релиза Developer’s Preview 3 (DP3) или Beta 1, обнаружил новую функцию удаления временных файлов тех приложений, что не использовались на протяжении нескольких месяцев. Она станет расширением папки “Unused Apps” в меню настроек Android 11, уведомляющей об отзыве используемых программ .

Доступ к интерфейсу командной строки (CLI) этой функции, когда она станет доступна, можно будет получить командой “cmd app_hibernation”.

Помимо временных файлов, гибернация будет удалять артефакты компиляции и очищать кэш приложения. В результате, пользователи бюджетных телефонов с небольшой памятью должны получить ощутимое увеличение быстродействия, а все владельцы Android-устройств, вероятно, выиграют от безопасного удаления неиспользуемых приложений, для которых были отозваны разрешения.

Другим нововведением Android 12 может стать аналог «Корзины» настольных систем, где хранятся удалённые файлы. Как и при нажатии на Recycle Bin на рабочем столе Windows, в Android будет открываться диалоговое окно, информирующее о том, сколько места освободится, если файлы будут окончательно удалены.

В Android 11 дебютировал программный интерфейс Trash API, который скрывал удаляемые файлы, вставляя точку перед их именем, однако эта функция никогда не использовалась.

Google, похоже, направляет развитие Android к решению, которое позволит как восстанавливать, так и безопасно удалять файлы, но каждый производитель волен использовать собственный диспетчер файлов, который необязательно будет поддерживать «мусорный» API Google. В силу инерционности экосистемы Android, на внедрение глубоких системных обновлений, затрагивающих сотни производителей и тысячи разработчиков, могут уйти многие годы.

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