SoftServe відкриває новий офіс в Дубаї для підтримки клієнтів в близькосхідному регіоні

30 июля 2021 г., 12:35

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Компанія SoftServe працює на Близькому Сході з 2018 р., постачаючи рішення для великих бізнесових конгломерацій у сферах торгівлі, фінансів та енергетичного сектору. Близький Схід на сьогодні є хабом, який швидко розвивається та приваблює інвестиції. А також місцем, де збільшується кількість населення, так само як і можливості для діяльності поза межами сектору нафтовидобування. Відтак, цей регіон займає ключову позицію в стратегії росту SoftServe. Новий офіс компанії розташований в бізнес-центрі Dubai Internet City.

Новий офіс SoftServe у Дубаї пропонуватиме клієнтам повний спектр послуг, від консалтингу до управління проектами, впровадження рішень та їх постійної підтримки. Окрім напрямку business development, в офісі також працюватимуть розробники.

SoftServe є партнером Google Cloud, Amazon Web Services, Microsoft Azure, що дозволить продемонструвати в регіоні експертизу, визнану світовими корпораціями – від найсучасніших технологічних рішень, управління великими даними, хмарної архітектури до кращих практик AWS для бізнесу та рішень на основі технологій Microsoft.

«На сьогодні, ми спостерігаємо збільшення попиту на програмне забезпечення та цифрову трансформацію в цьому регіоні і ми раді, що можемо представити нашу експертизу. Наш новий офіс дозволить краще забезпечувати та підтримувати наших клієнтів, розробляючи інновації в напрямках штучного інтелекту, машинного навчання, хмарних рішень, та рішень цифрового банкінгу. Ми прагнемо будувати довготривалі та сталі відносини на Близькому Сході, надаючи найактуальніші технологічні рішення та сервіси. Наша присутність в локації є черговим еволюційним кроком в розвитку ключових ринків регіону», – коментує Володимир Семенишин, Executive Vice President EMEA at SoftServe.

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