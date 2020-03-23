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OPPO Watch оснащены гибким дисплеем

23 марта 2020 г., 12:55
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OPPO Watch оснащены гибким дисплеем

Компания OPPO представила ряд «несмартфонных» новинок. В частности анонсирован выход  первых умных часов под этим брендом.

OPPO Watch отличаются использованием гибкого «гиперболоидного» 3D-дисплея, который устанавливается также во флагманских смартфонах бренда. 46-миллиметровая версия имеет 1,91-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 402x476 и с соотношением его площади к корпусу 72,76%.

В новинке реализована встроенная сотовая связь и комплексная система мониторинга здоровья.

Как отмечается, встроенный аккумулятор оснащен запатентованной OPPO системой выносливости Dual-Chip и технологией зарядки VOOC Flash Charging. Сообщается, что OPPO Watch можно полностью зарядить за 75 минут, а 15-минутный заряд пополняет до 46% емкости аккумулятора, чего хватает на 18 часов.

OPPO Watch оснащены гибким дисплеем

Были также представлены беспроводные наушники Enco Free TWS весом 4,6 г с поддержкой технологии Bluetooth 5.0. Новинка имеет две силиконовые насадки: одна для максимального прилегания, вторая — для лучшего проникновения воздуха.


Enco Free TWS работают на основе шести запатентованных технологий, которые улучшают детализацию, басы и диапазон звука для создания лучшего опыта прослушивания. В них реализовано интуитивное управление касаниями: отвечать и заканчивать звонок, изменять громкость музыки и переключать треки можно одним прикосновением.


Новые наушники позволяют одновременно потреблять две разные формы аудио — например, параллельно слушать музыку и телефонный звонок или видео.


Наушники TWS представлены в трех цветах: белые, черные и розовые. Также для удобства пользователей доступны три различных размера наушников.


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