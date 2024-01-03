Schaeffler анонсувала кремнієву твердотілу батарею

3 января 2024 г., 13:35

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Компанія Schaeffler повідомила про плани продемонструвати на виставці CES 2024 у США розроблені нею комірки твердотілих батарей. За словами Рашида Фарахаті, директора з інженерних питань Schaeffler Americas, будуть показані зразки твердотілих батарей Schaeffler, але не повний комплект батарей.



В елементах використовується металевий анод із кремнієм, який був розроблений власними силами для роботи з твердим електролітом нового покоління, що забезпечує вищу термічну стабільність в екстремальних умовах. Компанія розробляє нові технологічні інструменти та пристосування для осередків.



"У нас є виробничі навички та навички нанесення покриттів (на деталі)", - каже Рашид Фарахаті. "Для Schaeffler найкраще підходять твердотілі елементи, електроліти". За його словами, у компанії є замовник - автовиробник, і на виставці CES буде представлений демонстраційний автомобіль.



Повідомляється, що незадовго до Різдва компанія отримала кредит у розмірі 420 млн євро на фінансування досліджень і розробок у галузі поновлюваних технологій протягом наступних десяти років, включно з електромобілями та воднем.



Кредит від Європейського інвестиційного банку (EIB) буде використано для покриття частини витрат на персонал, що займається НДДКР у Європі в таких галузях, як електронні системи осей і електродвигуни, а також шасі та підшипники. Бувши банком Європейського союзу, EIB підтримує програму Європейської комісії "Зелений курс", в якій акумуляторні технології відіграють ключову роль.



"Новий кредит у розмірі 420 мільйонів євро є ще одним важливим елементом у комплексі фінансування Schaeffler. Європейський інвестиційний банк також є ідеальним партнером для забезпечення широкого фінансування наших досліджень і розробок у галузі стійких технологій. Кошти EIB допоможуть зміцнити наші представництва в Європі", - сказав Клаус Бауер, фінансовий директор Schaeffler, який відповідає за фінанси та ІТ.

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