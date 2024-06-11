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Учасники Brave1 представили роботизований розвідувально-ударний комплекс Moroz

11 июня 2024 г., 8:35

Учасники Brave1 представили роботизований розвідувально-ударний комплекс Moroz

Роботизовані комплекси виконують бойові задачі дистанційно, дозволяючи оператору перебувати в безпеці. Тому цей напрямок є одним з пріоритетів кластера оборонних технологій Brave1.

Одна з таких розробок – розвідувально-ударний комплекс Moroz. Він здатний атакувати в складі штурмових груп або чергувати на бойових позиціях. При цьому оператор знаходиться в бліндажі чи будівлі на відстані до 1,4 км.

На Moroz можна встановити кулемет 7,62 мм. Цей комплекс може ефективно працювати вдень і вночі, оскільки на ньому встановлена камера з 30-кратним зумом і приціл із тепловізором та далекоміром. Також Moroz може працювати безперервно до 48 годин та вражати неброньовану та легкоброньовану техніку.

Moroz пройшов кодифікацію, і вже є перші контракти з державними замовниками. А ще це один із роботів, на які збирає франчайзингова платформа UNITED24.

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