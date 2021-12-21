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Потребительские расходы на VR в 2021 г. превысят 6,4 млрд долл.

21 декабря 2021 г., 11:15
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Потребительские расходы на VR в 2021 г. превысят 6,4 млрд долл.

Согласно прогнозам аналитиков из Omdia, уже в 2026 г. потребительский рынок средств виртуальной реальности выйдет на объем в размере 16 млрд долл. Относительно нынешнего года, по итогам которого на устройства и контент будет потрачено 6,4 млрд долл., рост превысит 148%.

Автономные продукты сформируют доминирующую продуктовую категорию  – уже в нынешнем году на них придется 83% общемировых потребительских расходов на VR. Основная заслуга в этом будет принадлежать Meta Quest 2, открывающей широкие возможности по сравнительно доступной цене. За первые три месяца продаж в 2020 г. Quest 2 разошелся тиражом свыше 2,4 млн шт. и стал наиболее востребованным VR-продуктом. В 2021 г. будет продано еще 7 млн подобных устройств. Для сравнения, за три года было продано не более 5 млн PlayStation VR. Впрочем, на фоне появления новых игроков, доля решений от Meta в общей массе автономных VR-продуктов снизится с 59% в 2021 г., до 46% в 2026 г.
 
Выручка от продажи VR-контента в 2021 г. превысит 2 млрд долл., что будет соответствовать лишь 1,2% общей выручки мирового рынка компьютерных игр. В 2026 г. потребительские расходы на VR-контент достигнут 7,5 млрд долл. Причем, с играми будет связано почти 90% общих расходов на VR-контент.

Исходя из отчета аналитиков, изучивших интерес к средам виртуальной реальности в тридцати ключевых странах мира, по итогам нынешнего года уровень проникновения VR-решений достигнет лишь 2,4 устройства на сто домохозяйств. По итогам 2026 г. это соотношение увеличится до 6,3 устройств.

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