SAP и Siemens объединяют опыт для ускорения промышленной трансформации

17 июля 2020 г., 16:05

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Siemens и SAP объявили о новом партнерстве, которое поможет сконцентрировать усилия и отраслевой опыт, а также создать новые программные продукты. Благодаря такой кооперации компании смогут дополнять и интегрировать существующие предложения для клиентов, ускоряя трансформацию отраслей.

Siemens и SAP займутся разработкой интегрированных комплексных решений для управления активами, жизненным циклом продуктов и цепочками поставок.

Партнерство поможет обеим компаниям объединить опыт и технологии, их клиентам – избежать технологической и информационной разобщенности, а также будет способствовать цифровизации и ускорит разработку комплексных решений для «Индустрии 4.0».

SAP будет продвигать решение Teamcenter от Siemens как основу для совместной работы и управления жизненным циклом продукта. Siemens, в свою очередь, будет предлагать решения SAP Intelligent Asset Management и приложения SAP Portfolio и Project Management, чтобы обеспечить максимальные выгоды для клиентов на протяжении всего жизненного цикла продуктов и услуг, а также найти новые возможности для сотрудничества между производителями и пользователями

Разрыв между разработкой и бизнесом существовал на предприятиях десятилетиями. Взаимодействие Siemens и SAP поможет преодолеть этот разрыв, чтобы у производителей, инженеров и разработчиков была необходимая информация для быстрого создания и управления продуктами и услугами, ориентированными на клиента.

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