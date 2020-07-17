Каждый четвертый смартфон сегодня продается в онлайне

17 июля 2020 г., 16:35

Согласно выдержкам из очередного исследования Strategy Analytics, в 2020 г. не менее 28% от общего количества глобально проданных смартфонов разойдется через онлайновые розничные каналы. Для сравнения, по итогам предыдущего года через онлайн разошлось не более 24% смартфонов.

Коронавирус внес существенные коррективы в привычные схемы распространения многих товаров, в том числе и рассматриваемых устройств. Карантин и социальное дистанцирование заставляет потребителей менять свои привычки и поведение. Среди выигравших от сложившиеся ситуации крупные онлайновые игроки, среди которых американский Amazon, индийский Flipkart и китайский JD.com. Прямые онлайновые продажи непосредственно от вендоров смартфонов, в частности Apple, также существенно пошли в гору.

В проигравших оказались ритейлеры смартфонов с большим количеством оффлайновых магазинов, к примеру, британский Dixons Carphone. Это же касается и магазинов, принадлежащих непосредственно операторам связи.

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